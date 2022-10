1. FC Köln bei Partizan Belgrad: Conference League live im TV und Stream

der 1. Fc Köln ist in der UEFA Conference League zu Gast bei Partizan Belgrad. © IMAGO/Revierfoto

Der 1. FC Köln trifft in der Conference League auf Partizan Belgrad. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Köln - Der 1. FC Köln hat am 3. Spieltag der UEFA Conference League seine gute Ausgangsposition in der Gruppe D verspielt. Gegen den zuvor sieglosen Klub Partizan Belgrad setzte es im heimischen Stadion eine bittere 0:1-Niederlage. Der Führungstreffer per Standardsituation in der Anfangsphase der Partie reichte den Serben, um drei Punkte aus dem Rheinland zu entführen und selbst die Tabellenführung zu übernehmen. Der 1. FC Köln rutschte auf Position drei ab - noch hinter OGC Nizza.

„Dass du 0:1 hinten liegst, geht mir auf die ..., das ändert aber nichts an der Leistung. Wir haben heute gegen eine gute Mannschaft 0:1 verloren, aus meiner Sicht hätten wir das Spiel auch ziehen können. Wenn wir früher ein Tor machen, kann man es vielleicht ganz drehen, aber es war keine schlechte Leistung. Das Ergebnis steht, damit laufen wir im Moment der Sache hinterher und müssen nächste Woche sehen, dass wir das in Belgrad vielleicht wieder ausmerzen“, sagte Trainer Steffen Baumgart nach der Partie zum Express.

1. FC Köln bei Partizan Belgrad: Gäste benötigen Punkte

Mark Uth, der sein Comeback gab nach längerer Verletzung, ist trotz Niederlage optimistisch, wie er beim Express bestätigte: „Wir spielen hier gegen keine schwachen Gegner. Jeder hat seine Daseinsberechtigung in der Conference League. Ich wusste nicht, dass wir Partizan Belgrad zu Hause 4:0 schlagen müssen. Das wird sicher in der gesamten Saison nicht passieren. Die erste Niederlage ist kein Problem, wir machen weiter. Die Situation ist immer noch nicht so schlecht. Es ist ganz einfach: Nächste Woche gewinnen – und dann sind wir wieder mit dabei.“

Die Conference League-Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Nantes steigt am Donnerstag, 13. Oktober 2022, um 18.45 Uhr in Belgrad. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Köln bei Partizan Belgrad: Conference League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Conference League-Partie zwischen dem am Donnerstag, 13.10.2022 leider nicht live und in voller Länge im Free-TV.

1. FC Köln bei Partizan Belgrad: Conference League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Conference League-Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Nantes am Donnerstag, 13.10.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen dem am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Conference League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

