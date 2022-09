1. FC Köln bei OGC Nizza: Conference League live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der 1. FC Köln ist in der Conference League zu Gast in Nizza. © IMAGO/Joachim Sielski

Der 1. FC Köln trifft am 1. Spieltag in der Conference League auf OGC Nizza. So sehen Sie die Partie im TV und Live-Stream.

Köln - Der 1. FC Köln hat sich durch die Play-Offs gekämpft und sich erfolgreich für die Gruppenphase der UEFA Conference League qualifiziert. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart muss zum Auftakt nach Frankreich und trifft auf den OGC Nizza, der als Favorit in der Kölner Gruppe gilt. Mit einem Sieg würden die Geißböcke direkt ein Ausrufezeichen setzen und zeigen, dass mit ihnen auch international zu rechnen ist.

Zuletzt ging er FC auf dem Zahnfleisch. Durch die Play-offs in der Conference League musste man zwei englische Wochen nacheinander absolvieren und der Kader kam an seine Grenzen. Zu allem Überfluss verletzte sich im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart ein Quartett. Eric Martel, der einen Mittelhandbruch erlitt, kann trotzdem spielen, bei einem Trio sieht es aber weniger gut aus. Rechtsverteidiger Benno Schmitz könnte zumindest für die nächste Partie in der Liga, gegen Union Berlin, wieder eine Option sein.

1. FC Köln bei OGC Nizza: Gäste mit Personalsorgen

Längere Zeit ausfallen werden Jeff Chabot und Mathias Olesen. Chabot zog sich eine Sprunggelenksverletzung zu und wurde bereits operiert. Bei ihm ist es fraglich, ob er in diesem Jahr noch einmal auf den Platz zurückkehrt. Ähnlich sieht es bei Olesen aus, der ebenfalls am Sprunggelenk operiert wurde und monatelang fehlen wird.

Trotz der Ausfälle will der 1. FC Köln in Nizza punkten und kann dabei auf lautstarke Unterstützung der eigenen Fans bauen. Wie das Onlineportal Geissblog.koeln berichtet, werden 10.000 Kölner Anhänger an der Côte d’Azur erwartet, nachdem es über 17.000 Ticket-Anfragen für das FC-Spiel gegeben hatte. Unklar ist aber, wie viele der Kölner Fans tatsächlich ein Ticket fürs Stadion ergattern konnten.

Die Conference League-Partie zwischen OGC Nizza und dem 1. FC Köln steigt am Donnerstag, 8. September 2022, um 18.45 Uhr in Nizza. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Köln bei OGC Nizza: Conference League live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Conference-League-Partie zwischen OGC Nizza und dem 1. FC Köln am Donnerstag, 08.09.2022 , live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die zwischen am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 18.00 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 18.45 Uhr.

1. FC Köln bei OGC Nizza: Conference League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Conference League-Spiel zwischen OGC Nizza und dem 1. FC Köln am Donnerstag, 08.09.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Conference League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).