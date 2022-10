1. FC Köln gegen OGC Nizza: Conference League live im Free-TV und Stream

6. Spieltag

Der 1. FC Köln empfängt in der Conference League OGC Nizza. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Köln - Es waren turbulente Tage für den 1. FC Köln in Tschechien. Die für Donnerstag (27. Oktober) geplante Partie gegen den 1. FC Slovacko wurde zunächst wegen starken Nebels auf eine spätere Uhrzeit verschoben und später in der 7. Minute abgebrochen. Tags drauf (28. Oktober) ging es aber der 7. Minute weiter und der 1. FC Köln siegte mit 1:0. Durch den Auswärtssieg hat sich die Mannschaft von Trainer Stefan Baumgart ein Endspiel am 6. und letzten Spieltag gegen OGC Nizza erarbeitet.

„Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir uns belohnen müssen für den Aufwand. Wir waren sehr fokussiert und machen meiner Meinung nach ein gutes Spiel in einer intensiven Partie. Der Gegner hat auch ein, zwei Chancen gehabt, aber ich glaube, dass wir der verdiente Sieger sind. Gott sei Dank hat Dudi den Elfmeter reingemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass heute so viele Fans da sein werden. Ich glaube, die haben jetzt drei Tage durchgefeiert und erfreulicherweise konnten wir sie mit einem Sieg belohnen“, sagte FC-Mittelfeldspieler Florian Kainz nach der Partie.

1. FC Köln gegen OGC Nizza: Endspiel um die K.o.-Runde

„Wir freuen uns, dass wir gewonnen haben. Es war ein sehr intensives Spiel. Wenn ich sehe, wie mutig meine Mannschaft gespielt hat und dass sie die Mannschaft war, die aktiv nach vorne gespielt hat, bin ich zufrieden. Ich finde, meine Mannschaft hat es gut gemacht“, zeigte sich der Kölner Trainer Stefan Baumgart zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und dem Ergebnis.

Gegen den OGC Nizza steht nun ein echtes Endspiel an. Der 1. FC Köln muss die Partie gewinnen, um in die K.o.-Phase der UEFA Conference League einzufahren. Sollte das gelingen, winkt sogar der Gruppensieg - wenn Partizan Belgrad gleichzeitig nicht sein Heimspiel gegen den bereits ausgeschiedenen 1. FC Slovacko gewinnt. Bei einem Remis oder einer Niederlage scheiden die Geißböcke aus.

Die Conference League-Partie zwischen dem 1. FC Köln und OGC Nizza steigt am Donnerstag, 3. November 2022, um 21 Uhr in Köln. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Köln gegen OGC Nizza: Conference League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Conference-League-Partie zwischen dem 1. FC Köln und OGC Nizza am Donnerstag, 03.11.2022 , live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die zwischen dem am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

1. FC Köln gegen OGC Nizza: Conference League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Conference League-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und OGC Nizza am Donnerstag, 03.11.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen dem am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Conference League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

ist nur über RTL+-Premium empfangbar. RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

