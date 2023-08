1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft der 1. FC Köln auf den VfL Wolfsburg. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Köln – Der 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an und der 1. FC Köln trifft in der heimischen Arena auf den VfL Wolfsburg. Zum Start in die neue Spielzeit musste sich der FC knapp bei Borussia Dortmund geschlagen geben, die „Wölfe“ dagegen konnten Aufsteiger FC Heidenheim souverän besiegen.

1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg: Wer holt sich den Sieg?

„Die Leistung in Dortmund war gut, aber vor allem haben wir vergangenes Wochenende ein Spiel verloren. Jetzt haben wir ein Heimspiel gegen einen sehr guten Gegner vor uns“, sagte Kölns Cheftrainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg.

„Wolfsburg hat sich sehr gut verstärkt und ich traue ihnen einen Tabellenplatz im oberen Drittel zu. Ich bin dennoch der Meinung, dass wir solche Spiele gewinnen können. Eine gewisse Anspannung ist natürlich vor dem ersten Heimspiel da“, so der FC-Coach weiter.

Der 1. FC Köln trifft auf den VfL Wolfsburg. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Baumgart gibt einem Stürmer eine Startelfgarantie: „Davie steht uns zur Verfügung. Mark Uth wird weiterhin ausfallen. Morgen werden wir entscheiden, wer im Kader steht und wer nicht. Die Entscheidung wird nichts mit der Leistung zu tun haben, weil ich keinem der Jungs etwas vorwerfen kann. Es müssen noch einige Dinge abgewogen werden, die ich jetzt noch nicht entschieden habe. Davie Selke wird von Anfang an spielen.“

Das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg steigt am Samstag, 26. August 2023, um 15:30 Uhr in Köln. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

zwischen dem im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Köln startet am Samstag, 26. August 2023 , um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

