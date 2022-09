1. FC Köln gegen 1. FC Slovacko heute live im TV und Live-Stream

Der 1. FC Köln trifft auf den 1. FC Slovacko © IMAGO/Ralf Treese

Der 1. FC Köln trifft in der Conference League auf den 1. FC Slovacko. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Stream.

Köln - Der 1. FC Köln ist mit einem Unentschieden bei OGC Nizza in das Abenteuer Conference League gestartet. Steffen Tigges brachte seine Mannschaft in der ersten Hälfte in Führung, die bis Mitte der zweiten Hälfte Bestand hatte. Dann erzielten die Gastgeber nach einem Handspiel von FC-Verteidiger Timo Hübers per Elfmeter den Ausgleich, bei dem es am Ende auch blieb. Großen Anteil am Punktgewinn hatte Keeper Marvin Schwäbe, der mehrere Glanzparaden zeigte und die Franzosen zur Verzweiflung brachte.

Das Ergebnis bleibt aber nur eine Randnotiz, denn vor Beginn des Spiels gab es auf den Tribünen schwere Ausschreitungen. Mehrere gewaltbereite Zuschauer versuchten zu den gegnerischen Anhängern zu gelangen und lieferten sich brutale Kämpfe mit diesen und den anwesenden Ordnern. Erst die Polizei brachte die Situation unter Kontrolle. Die Partie, die kurz vor der Absage stand, wurde eine Stunde später als geplant angepfiffen. Beide Vereine werden mit einer empfindlichen Strafe durch die UEFA rechnen müssen.

1. FC Köln gegen 1. FC Slovacko: Gastgeber in der Favoritenrolle

Im Heimspiel gegen den 1. FC Slovacko will der 1. FC Köln den ersten Sieg in der Conference League feiern. Die Gäste aus Tschechien kommen als klarer Außenseiter ins Rheinland und gelten als deutlich schwächer als der FC. Doch wie es gegen Underdogs laufen kann, weiß die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart aus eigener Erfahrung. In den Play-offs zur Conference League unterlag der FC dem ungarischen Klub Fehérvár FC zu Hause mit 1:2, schaffte im Rückspiel aber dennoch die Qualifikation für die Gruppenphase.

Am 1. Spieltag der Conference League 2022/23 holte der 1. FC Slovacko ein Unentschieden gegen Partizan Belgrad. Nach einer frühen 2:0-Führung dezimierten sich die Serben mit einer Roten Karte selbst. Alles sah nach einem Sieg der Gastgeber aus, doch in Überzahl kassierte Slovacko drei Treffer und lag plötzlich hinten. In der Schlussphase gelang dann zumindest noch der Ausgleich für den kommenden Gegner des 1. FC Köln.

Die Europa-League-Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Slovacko steigt am Donnerstag, 15. September 2022, um 21.00 Uhr im Kölner Rhein-Energie-Stadion. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Köln gegen 1. FC Slovacko: Europa League live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa-League-Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Slovacko am Donnerstag,15.09.2022, live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die zwischen dem am Donnerstag,15.09.2022, live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

1. FC Köln gegen 1. FC Slovacko: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Conference League-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Slovacko am Donnerstag, 15.09.2022 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen dem am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Conference League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

