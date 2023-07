1. FC Kaiserslautern: Gleich ein Kracher auf dem Betze

Von: Jan Christian Müller

Mann mit Ausstrahlung: Stürmer Terrence Boyd. © IMAGO/Zink

1. FC Kaiserslautern Die Pfälzer zählen zu den Geheimfavoriten und haben gleich den FC St. Pauli zu Gast

Die Partie am Samstagmittag steht etwas im Schatten der monumentalen Auftaktbegegnung der Zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04 am Freitagabend, Aber sie verspricht kaum minder Stimmung und Spannung: Zwei Geheimfavoriten treffen nämlich gleich am ersten Spieltag auf dem Betzenberg aufeinander: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den FC St. Pauli im Fritz-Walter-Stadion (13 Uhr/Sky).

Die Vorfreude in der Pfalz, wo die Meisterhelden von 1998 gerade umjubelt ihr Jubiläum feierten, ist riesig. Der „Betze“ dürfte gegen die Kiezkicker so gut wie ausverkauft sein. Fürs erste Auswärtsspiel bei Schalke 04 war das Gästekontingent nach 22 Minuten (!) weg. Gerade wurde das 25 000. Vereinsmitglied aufgenommen, die Mitgliederzahl stieg somit seit Beginn 2021 um fast 50 Prozent.

Dem FCK wird gegen Pauli Kapitän Jean Zimmer wegen einer Rotsperre aus der vergangenen Saison und womöglich Erik Durm fehlen. Der Ex-Nationalspieler zog sich im letzten Test beim Regionalligisten FC Homburg mit (4:1) einen Pferdekuss zu. Die beiden erfahrenen Verteidiger sind feste Stützen in der Mannschaft von Trainer Dirk Schuster. Der sorgt sich noch um Top-Stürmer Terrence Boyd, der wegen Knieproblemen viel fehlte. Abhilfe könnte der von Eintracht Frankfurt verpflichtete Ragnar Ache verschaffen.

Die Vorbereitung lief für den FCK - als Aufsteiger vergangene Saison respektabler Neunter - ordentlich, inklusive eines US-Trips und eines 0:0 gegen den englischen Zweitligisten Norwich City. Und sie lief für Gegner St. Pauli formidabel. Die mit Abstand beste Mannschaft der Zweitliga-Rückrunde 2022/23 gewann alle sieben Testspiele, das letzte 3:0 gegen Hapoel Tel Aviv aus Israel. Der junge Trainer Fabian Hürzeler scheint weiterhin alles bestens im Griff zu haben.