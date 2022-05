1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden: Relegation zur 2. Bundesliga live im TV und im Live-Stream

Von: Sascha Mehr

In der Relegation zur 2. Bundesliga trifft der 1. FC Kaiserslautern auf Dynamo Dresden. © Steven Mohr/Imago Images

In der Relegation zur 2. Bundesliga treffen der 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden aufeinander. So sehen Sie das Hinspiel live im TV und im Stream.

Kaiserslautern – In der Relegation um den letzten Startplatz für die 2. Bundesliga 2022/23 kommt es zum Duell zweier Traditionsvereine. Als Tabellensechzehnter der 2. Liga trifft Dynamo Dresden auf den 1. FC Kaiserslautern, der in der 3. Liga Platz drei belegte. Fachleute erwarten ein Duell auf Augenhöhe, das wohl durch die bessere Tagesform entschieden wird. Das Hinspiel findet in Kaiserslautern statt, das Rückspiel dann in Dresden.

Die Polizei in Kaiserslautern stuft das Hinspiel als „Hochrisikospiel“ ein, wie der 1. FC Kaiserslautern bestätigte. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz informierte, gelten im und um das Fritz-Walter-Stadion am Spieltag besondere Regeln. So hat die Stadtverwaltung sowohl eine „glasfreie Zone“ eingerichtet als auch ein Alkoholverbot ausgesprochen. Das Aufeinandertreffen der Fans beider Vereine soll laut Polizei möglichst vermieden und Fangruppen der zwei Klubs auf ihrem Weg zum und vom Stadion voneinander getrennt werden.

1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden: Ein Duell auf Augenhöhe

Dynamo Dresden hing in der 2. Bundesliga als Aufsteiger die gesamte Saison im Tabellenkeller fest und konnte sich nicht befreien. Die Relegation wurde mit lediglich 32 Punkten erreicht. Das Glück der Sachsen war, dass mit Erzgebirge Aue und dem FC Ingolstadt zwei Teams in der Liga waren, die noch weniger Qualität hatten und deshalb direkt abstiegen.

Der 1. FC Kaiserslautern spielte nach einem schwachen Start in die Saison eine ganz starke Runde, brach aber plötzlich kurz vor dem Ziel ein und musste Eintracht Braunschweig vorbeiziehen lassen. Nach der Schwächephase am Ende der Saison musste Trainer Marco Antwerpen gehen. Für ihn wurde Dirk Schuster als neuer Coach geholt, der den Traditionsklub durch die Relegation zurück in die 2. Bundesliga führen soll.

Das Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden steigt am Freitag, 20. Mai 2022, um 20.30 Uhr im Fritz Walter-Stadion. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden: Relegation zur 2. Bundesliga live im Free-TV

Der Free-TV-Sender Sat1 zeigt die 2. Bundesliga-Relegation zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden am Freitag, 20.05.2022, live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die 2. Bundesliga-Relegation zwischen dem am Freitag, 20.05.2022, live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.00 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 20.30 Uhr

1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden: Relegation zur 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Kaiserslautern startet am Freitag, 20. Mai 2022, um 20:00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden: Relegation zur 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der 2. Bundesliga-Relegation zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Die Bundesliga-Relegation kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

(smr)