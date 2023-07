1. FC Heidenheim: Großbrand an der Brenz

Der Bundesliga-Check, Teil 8: 1. FC Heidenheim Der Neuling bringt kaum Erfahrung und Qualität mit, dafür den schwäbischen Christian Streich

Der Neuling ist fleißig, nahm als erster Klub die Saisonvorbereitung auf und absolviert gleich zwei Trainingslager. Mit körperlicher Fitness soll manch fußballerisches Defizit im Vergleich zur Konkurrenz wettgemacht werden. Noch wichtiger jedoch: Das erste Jahr im Fußball-Oberhaus soll den Akteuren einigen Spaß bereiten. „Wer nicht darauf brennt, sollte aufhören“, gibt Stürmer Tim Kleindienst das Motto vor. Man ahnt es: In Heidenheim naht demnächst ein Großbrand.

Wie stark ist der Kader?

Die Heidenheimer haben einen Kader beisammen, der diversen Fußballgrößen ein Schnippchen schlagen und im vorderen Tabellendrittel mitspielen könnte - in Liga zwei, wohlgemerkt, der langjährigen Heimat des FCH. Hertha, Schalke, HSV - vor den gestürzten Riesen müssen sich die Kicker von der Brenz eher nicht mehr verstecken, das haben sie über Jahre hinweg bewiesen. Doch Bundesliga? Absolutes Neuland. Exakt 99 Erstligaeinsätze vereint der Kader, so wenige wie bei keinem anderen Klub. Heidenheimer Erstligaexperte ist Norman Theuerkauf, einst mal bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, Ersatzmann. 29 Partien machte er für Braunschweig. Dahinter folgt Eren Dinkci, Leihgabe von Werder Bremen (25). Ja, sie werden ihre Erfahrungen erst noch machen müssen, aber sie freuen sich drauf. Jedes Spiel wird etwas Besonderes sein, selbst Auftaktmatches gegen Wolfsburg und Hoffenheim. Das kann wahrlich nicht jeder Verein von sich behaupten.

Worauf steht der Trainer?

Jedenfalls nicht auf Personenkult, schon gar nicht sich selbst betreffend. Die ihm von Vorstand Holger Sanwald nach dem Aufstieg avisierte Statue wiegelte er lässig ab: „Nirgends“, so Frank Schmidt, wolle er diese aufgestellt sehen, schließlich „wird da irgendwann hingepinkelt.“ Ein kluger Mann, vor allem ein authentischer, der über den Tellerrand der glitzernden Fußballwelt hinauszuschauen scheint. Vergleiche mit Christian Streich, dem Trainerunikum aus dem Breisgau, drängen sich auf. Schmidt ist in Heidenheim geboren, aufgewachsen, beim FCH erlernte er das Kicken und führte den Provinzklub später binnen 16 Jahren aus der fünften bis in die Bundesliga. Dabei ist das Handwerkszeug des 49-Jährigen ja kein gänzlich außergewöhnliches im Trainertum, setzt er doch vor allem auf eine intakte Gruppe, einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Wer doch ausschert, bekommt eine zweite Chance, doch mehr nicht. Fußballerische Mätzchen gibt es nicht unter Schmidts durchaus strenger Hand, Hackentricks, Seitfallzieher sollten tunlichst sinnvolle Ansinnen haben. Schmidt-Spieler sind fit, taktisch gut vorbereitet, gierig, bissig, willensstark - und qualitativ den meisten anderen Bundesligaprofis unterlegen.

Wo hapert es noch?

Ach, eigentlich läuft’s ganz gut, die Vorbereitung nach Plan. Trainer Schmidt zieht sein (anstrengendes) Programm durch, wichtige Abgänge gab es nicht, die Neuverpflichtungen standen früh fest. So ganz grundsätzlich hapert es natürlich an der Bundesligaerfahrung und -qualität. Doch sei’s drum, so die Einstellung.

Wer sticht heraus?

Sollte Trainer Schmidt jemals diese Zeilen lesen, ihm würden sich die Haare sträuben. Denn natürlich ist er das, der schräge Typ (rein optisch wegen einer Verknöcherung der Halswirbelsäule) von der Ostalb, der heraussticht. Er ist das Gesicht des Klubs, das Aushängeschild, auch ohne Statue. Auf dem Feld versammelt sich ein echtes Kollektiv, mit Leitwölfen wie Torwart Kevin Müller, den Verteidigern Patrick Mainka, der Kapitän, und Marnon Busch oder dem Dorfältesten Norman Theuerkauf, 36. In der offensiven Abteilung freilich kann das Team am meisten gehobene Qualität vorweisen. Vorneweg mit dem Zweitligatorschützenkönig Tim Kleindienst, einem Mann von Statur, 1,94 Meter groß, mit langen Gräten und doch erstaunlich geschmeidigen Drehungen. Und hintendran mit den flinken Wirblern Jan-Niklas Beste und Nikola Dovedan. Gute Kicker allemal - ob sie das auch in Liga eins zeigen können?

Was ist drin?

Ein schönes Jahr in der Bundesliga, das einige Höhepunkte für die Heidenheimer parat halten wird, selbst Niederlagen gegen Großmächte aus München oder Dortmund fallen ja irgendwie darunter. Manch ein Gegner wird den FCH unterschätzen, Punkte lassen und womöglich anschließend in Krisengerede verfallen. Doch alles in allem: Am Ende geht’s wieder runter, was den Klub nicht umwerfen wird. Bundesliga ist Bonus, zweite Liga der Alltag. Für den 1. FC Heidenheim gewiss auch nach dieser Saison noch ein gern genommener.

