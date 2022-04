FC Chelsea gegen Real Madrid: So sehen Sie das Champions League-Spiel live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

In der Champions League empfängt der FC Chelsea Real Madrid. © Imago Images

In der Champions League empfängt der FC Chelsea Real Madrid. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

London – In der UEFA Champions League geht es mit dem Viertelfinale und hochkarätigen Duellen weiter. Der FC Chelsea trifft im englisch-spanischen Duell auf Real Madrid, will die „Königlichen“ aus dem Wettbewerb werfen und selbst von der Titelverteidigung träumen. Die Partien zwischen der Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel und dem spanischen Top-Klub werden eng und vermutlich durch die Tagesform entschieden. Der FC Chelsea hat den Nachteil zuerst im eigenen Stadion anzutreten und im Rückspiel nach Madrid zu müssen.

Im Achtelfinale setzte sich der FC Chelsea ganz souverän beim französischen Klub OSC Lille durch. Nach einem 2:0-Heimsieg im Hinspiel siegte die „Blues“ auch auswärts mit 2:1 und ließ keine Zweifel am Weiterkommen aufkommen. Deutlich spannender war es in den Spielen zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain. Nach einem 1:0-Erfolg in Paris führten die Franzosen auch in Madrid mit demselben Ergebnis. Dann aber schlug die große Stunde von Karim Benzema, der drei Treffer in der zweiten Hälfte erzielte und PSG im Alleingang aus dem Wettbewerb beförderte.

FC Chelsea gegen Real Madrid – Ein Duell auf Augenhöhe

Der Sieger des Viertelfinal-Duells zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid, bekommt es im Halbfinale mit Manchester City oder Atletico Madrid zu tun. Es könnte also zu einer Neuauflage des Champions League-Finales vom vergangenen Jahr geben oder ein Derby in der spanischen Hauptstadt.

Die Champions League-Partie zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid steigt am Mittwoch, 6. April 2022, um 21.00 Uhr in London. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

FC Chelsea gegen Real Madrid: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime

FC Chelsea gegen Real Madrid: Champions League heute im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 06.04.2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android.

(smr)