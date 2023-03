FC Chelsea gegen Borussia Dortmund: Champions League live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der BVB ist zu Gast beim FC Chelsea. © IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Borussia Dortmund ist trifft im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zu Gast beim FC Chelsea. So sehen sie die Partie live im TV und Stream.

Dortmund/London - Es wird spannend für Borussia Dortmund, denn das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League steht an. Der BVB reist mit einem 1:0-Sieg aus dem Hinspiel im Gepäck nach London und will das Erreichen des Viertelfinales in der Königsklasse des europäischen Fußballs sicherstellen. Es dürfte aber alles andere als einfach werden, auch wenn der FC Chelsea in der laufenden Saison gerade in der Premier League schwächelt.

FC Chelsea gegen Borussia Dortmund: Wer schafft den Einzug ins Viertelfinale?

„Wir haben hart für den aktuellen Erfolg gearbeitet. Wir waren mit der ersten Hälfte der Saison nicht zufrieden. Wir kämpfen als Team, das haben wir in den vergangenen Wochen gezeigt“, sagte Emre Can, Defensivspieler des BVB, auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen den FC Chelsea, über den aktuellen Höhenflug. „Wir wollen nach dem Spiel morgen zu den acht erfolgreichsten Teams in dieser Saison in Europa gehören.“, hat Trainer Edin Terzic ein klares Ziel. Dass die Aufgabe schwierig wird, ist dem Coach der Borussen aber bewusst: „„Wir haben im Hinspiel gesehen, welches Potenzial diese Mannschaft hat. Der Tabellenplatz entspricht nicht den Qualitäten.“

Der BVB-Coach gab auf der PK ein Update zu Gregor Kobel, der gegen RB Leipzig verletzt ausfiel und fraglich ist für einen Einsatz in der Champions League: „Gregor hat sich die letzten beiden Tage in Dortmund behandeln lassen. Er fühlte sich von Tag zu Tag besser. Wir werden gleich mit ihm arbeiten und morgen nach der Einheit entscheiden, ob er dabei sein kann.“

Die Champions League-Partie zwischen dem FC Chelsea gegen Borussia Dortmund steigt am Dienstag, 7. März 2023, um 21 Uhr in London. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Chelsea gegen Borussia Dortmund: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen dem FC Chelsea gegen Borussia Dortmund wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

FC Chelsea gegen Borussia Dortmund: Champions League heute live bei Amazon Prime

Um die Partie zwischen dem FC Chelsea gegen Borussia Dortmund sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen.

FC Chelsea gegen Borussia Dortmund: Champions League-Highlights im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-League-Match zwischen dem FC Chelsea gegen Borussia Dortmund nicht im Live-Stream übertragen.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

