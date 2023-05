Neuzugang für FC Bayern: Neuer Stürmer offenbar im Anflug

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach Verstärkungen für die Zukunft und scheinbar in Australien fündig geworden zu sein.

München - Die Kaderplanung für die Saison 2023/24 läuft beim FC Bayern München seit geraumer Zeit auf Hochtouren. Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist auf der Suche nach Profis, die den Kader weiter verstärken und Trainer Tuchel mehr Optionen geben. Positionen, auf denen Bedarf beim deutschen Rekordmeister besteht, sind die des Rechtsverteidigers und des Mittelstürmers. Doch es werden nicht nur gestandene Spieler gesucht, sondern auch junge Talente, die an der Säbener Straße den nächsten Schritt gehen sollen.

Nestory Irankunda Alter 17 Verein Adelaide United Position Linksaußen/Mittelstürmer

FC Bayern München zeigt Interesse an Top-Talent

Nach Informationen des australischen TV-Senders beIN Sports Australia, befinden sich die Verantwortlichen des FC Bayern München in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Transfer des erst 17-jährigen Nestory Irankunda, der in seiner Heimat als Ausnahme-Talent gilt und dem eine große Karriere zugetraut wird.

Der FC Bayern müsste eine „erhebliche Summe plus Boni“ für den 17-Jährigen zahlen. Nach der Verpflichtung soll Irankunda aber nicht direkt an die Säbener Straße kommen, das Top-Talent wird stattdessen für die komplette nächste Saison an seinen Heimatverein Adelaide United ausgeliehen, um Spielpraxis zu erhalten und sich weiterentwickeln zu können. Ob der Stürmer nach der nächsten Spielzeit zum FC Bayern kommt, hängt von seiner Entwicklung ab.

Der Technische Direktor des FC Bayern, Marco Neppe, soll Irankunda als Projekt betrachten, ähnlich wie vor ein paar Jahren Alphonso Davies. Der Außenverteidiger wechselte 2019 vom kanadischen Team Vancouver Whitecaps aus der Major League Soccer zum FCB und hat sich innerhalb kurzer Zeit zum Leistungsträger entwickelt. Der Davies-Kauf gilt als einer der besten Transfers von Sportvorstand Salihamidzic.

FC Bayern München: Irankunda im Anflug?

Nestory Irankunda, der in Tansania geboren wurde, gilt als flexibel einsetzbar in der Offensive. Überzeugt hat er die Verantwortlichen des FC Bayern vor allem mit seiner Schnelligkeit, seinem starken rechten Fuß und seiner Fähigkeit, aus fast unmöglichen Situationen Tore erzielen zu können.

In der laufenden Saison kommt er auf 19 Einsätze in der australischen A-League, in denen er fünf Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete. Irankunda hat sich noch nicht entschieden, für welches Land er spielen will. Er hat die Wahl zwischen Australien, Burundi und Tansania. (smr)