FC Bayern „verschenkt“ Arrey-Mbi – Ablösefreier Wechsel trotz Vertrages bis 2025

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München lässt Arrey-Mbi endgültig ziehen. Der 20-Jährige wechselt ablösefrei zu Zweitligist Hannover 96.

München/Hannover – Der FC Bayern München hat einen Abgang zu verzeichnen. Bright Arrey-Mbi, der bislang auf Leihbasis für Hannover 96 spielte, wechselt fest zu den Niedersachsen und unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit einem zusätzlichen Jahr als Option.

Bright Arrey-Mbi Geboren: 26. März 2003 (Alter: 20 Jahre), Kumba, Kamerun Verein: Hannover 96 Position: Innenverteidiger

FC Bayern gibt Defensivspieler ab

„Wir haben in der vergangenen Saison schon einen guten Eindruck davon bekommen, welches Potenzial Bright mitbringt. Er ist körperlich stark, clever im Zweikampf und für einen Innenverteidiger außergewöhnlich schnell. Wir wollen und werden ihn weiterhin fördern und fordern und sind fest davon überzeugt, dass noch viel in ihm steckt. Trotzdem ist er noch immer ein junger Spieler, dem man auch Zeit geben muss“, sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann zum Transfer.

Arrey-Mbi ist glücklich, langfristig bei 96 bleiben zu können: „Vom ersten Tag an habe ich mich in Hannover und bei der Mannschaft sehr willkommen gefühlt. Ich bin dankbar, dass ich die Chance erhalten habe, regelmäßig zu spielen. Aber genauso dankbar bin ich für die Unterstützung in den Phasen, in denen es bei mir auch mal nicht perfekt lief. Ich habe das Gefühl, dass jeder im Klub an meiner Entwicklung interessiert ist. Mit diesem Support und Zusammenhalt möchte ich mit der Mannschaft und persönlich die nächsten Schritte machen.“

Bright Arrey-Mbi wechselt vom FC Bayern München zu Hannover 96. © IMAGO/Blatterspiel

Beim Transfer kam der FC Bayern München dem Zweitligisten sehr entgegen. Arrey-Mbi, dessen Marktwert laut dem Online-Portal transfermarkt.de bei einer Million Euro liegt, wechselt ablösefrei nach Hannover – trotz Vertrages bis 2025 an der Säbener Straße. Der deutsche Rekordmeister verzichtete also auf eine Ablöse für den Defensivspieler.

FC Bayern lässt Talent ablösefrei ziehen

Der im Kamerun geborene Innenverteidiger zog mit seiner Familie im Alter von sechs Jahren nach Deutschland ins niederrheinische Kaarst. 2014 ging es mit seiner Mutter weiter nach England. Arrey-Mbi spielte in den Nachwuchsabteilungen von Bedford FC, Norwich City und des FC Chelsea, bevor er 2019 zurück nach Deutschland ging und zum FC Bayern München wechselte.

Sein Debüt bei den Profis gab er im Dezember 2020 im Alter von 17 Jahren. Der heutige Bundestrainer Hansi Flick brachte ihn beim Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid in der Startelf. Im Januar 2022 verlängerte er seinen Vertrag an der Säbener Straße bis 2025 und wurde für eineinhalb Jahre an den 1. FC Köln ausgeliehen. Bereits nach sechs Monaten brach der FC die Leihe aber ab und es ging weiter nach Hannover, wo der 20-Jährige jetzt eine neue sportliche Heimat gefunden hat. (smr)