Kimmich als Transfer-Flüsterer? DFB-Stürmer von Bayern-Kollegen umgarnt

München / Frankfurt am Main – Was der Ausfall von Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern mit dem DFB-Team zu tun hat? Auf den ersten Blick eher weniger. Allerdings macht das Fehlen des Angreifers bei den Münchnern eines deutlich: Ohne Mittelstürmer läuft nix!

Siegte das Team von Julian Nagelsmann gegen den FC Augsburg (5:3), weil sich die FCA-Defensive zumeist derart schwach verhielt, dass Choupo-Motings Abwesenheit nicht großartig ins Gewicht fiel. So war das Fehlen eines Neuners bei der 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen recht deutlich zu spüren.

Name: Niclas Füllkrug Geburtsdatum: 9. Februar 1993 (30 Jahre) Verein: SV Werder Bremen Position: Mittelstürmer Marktwert: 10 Millionen Euro

DFB-Stürmer für den FC Bayern? Nagelsmann-System auf Mittelstürmer angewiesen

Ohne einen Spieler, der die Bälle im vorderen Drittel festmacht und verarbeitet, ist das Bayern-Spiel ein gänzlich anderes. Sadio Mané ist kein Mann für diese Rolle, auch Thomas Müller hat seine Stärken woanders.

Wenn man nun bedenkt, dass Choupo-Moting an diesem Donnerstag (24.) bereits 34 Jahre alt wird, dann schließt sich wieder der Bogen zur Nationalmannschaft. Dort stürmt nämlich aktuell ein Angreifer, der genau diese Tugenden mitbringt: Niclas Füllkrug.

Der Stürmer von Werder Bremen hat sich bei der WM 2022 im DFB-Team festgespielt, weil er eine Komponente mitbringt, die der Nationalmannschaft fehlt. Nämlich auch mal das Einfache zu tun: Nämlich Tore schießen. So einen könnte man auch beim FC Bayern gebrauchen, oder?

Joshua Kimmich und Niclas Füllkrug (r.) verstehen sich beim DFB-Team blendend. © IMAGO / Eibne / Schüler

Niclas Füllkrug zum FC Bayern? Bremen-Angreifer versteht sich gut mit FCB-Stars

Eine gewisse Nähe zu den Bayern-Stars ist Füllkrug dabei nicht von der Hand zu weisen. Mit Thomas Müller hielt er in Katar eine spaßige Pressekonferenz ab. Beim aktuellen Training bei der Nationalmannschaft wird er häufig tuschelnd mit Joshua Kimmich gesichtet. Der Bayern-Star als Transfer-Flüsterer?

„Das sind einfach Jungs, die mich sehr gut aufgenommen haben. Wir saßen auch in Katar viel zusammen am Tisch und haben zusammen Zeit verbracht, da wir häufig im Hotel waren“, sagte Füllkrug auf der DFB-PK am Mittwoch über die Münchner Kollegen: „Da bin ich auch dankbar für. Und zu Thomas: Eine PK mit ihm zu haben, die nicht lustig ist, ist auch schwer. Von daher war das auch ganz interessant für mich.“

Und das Flüster-Thema? „Ich versuche natürlich von denen Jungs auch was anzunehmen, sie spielen seit Jahren auf extrem hohem Niveau“, erklärt sich der Werder-Angreifer und stellt dann klar: „Aber zugeflüstert wird da aktuell gar nix“.

Wäre das auch geklärt. Zumindest vorerst. Denn auf Stürmersuche werden sich die Bayern-Bosse trotzdem irgendwann begeben müssen. Und vielleicht leistet Bald-Kapitän Kimmich da beim FC Bayern auch nur ein bisschen Vorarbeit. (smk)