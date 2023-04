FC Bayern: Schreitherapie im Schwarzwald

Von: Manuel Bonke, Hanna Raif

Teilen

Das musste offenbar sein: Joshua Kimmich baut sich vor der Freiburger Fantribüne auf. © IMAGO/Sportfoto Rudel

Nach dem knappen Sieg in Freiburg geht der FC Bayern etwas erleichtert ins Gigantenduell mit Manchester City. Der Aussetzer von Joshua Kimmich lässt dabei tief blicken

Am Montag, als der Bus am VIP-Wing des Flughafens München vorfuhr und die Spieler des FC Bayern den Sonderflug HFM 611 betraten, sah man Joshua Kimmich bester Laune. Im feinen Zwirn, wie immer, wenn die Champions League ruft, und mit einem Lächeln auf dem Gesicht hatte der 28-Jährige kaum mehr etwas gemein mit jenem Mann, der am Samstagnachmittag vom Sicherheitsdienst in Freiburg vom Feld geführt worden war.

In vollkommener Ekstase, gefühlsmäßig irgendwo zwischen Revanchegedanken und purer Erleichterung, hatte sich der Regisseur des Rekordmeisters nach dem 1:0 im Breisgau zu einer Provokation der Heimfans hinreißen lassen, die nicht überall gut ankam und ausgesprochen schlecht bei allen Freiburgern. Geballte Fäuste, eine breite Brust, laute Schreie: Kimmichs Aussetzer, der wutentbrannte Reaktionen auf der Tribüne und eine klassische Rudelbildung auf dem Rasen nach sich zog, zeigte nur zu gut, wie angespannt dieser Verein in der entscheidenden Saisonphase und vor dem Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale an diesem Dienstag (21 Uhr) bei Manchester City ist. Der Druck nach Trainerbeben und Pokal-Aus ist so groß wie lange nicht mehr.

„Wir haben alle gemerkt, was in den letzten Wochen los war. Es ist sehr viel abgefallen“, sagte Kimmich in Freiburg. Er äußerte Verständnis für jeden, „der das unsportlich findet“, und damit zum Beispiel auch für Freiburgs Regisseur Nicolas Höfler, der sagte: „Er soll sich über die drei Punkte freuen und nicht die gegnerischen Fans provozieren. Das ist unsportlich und unnötig.“ Grundsätzlich wollte Kimmich den Blick aber lieber nach vorne richten. Dorthin, wo nach dem Anschwitzen und der Mittagsruhe im Teamhotel „Hyatt Regency“ von Manchester heute Abend der ehemalige Trainer Pep Guardiola und dessen Tormaschine Erling Haaland wartet.

„Dann gibt es einen Fight“

Der Rückenwind aus Freiburg, „das Ergebnis, der Sieg“, führte Kimmich aus, „sorgen für Selbstvertrauen“. Die mangelnde Effizienz der Offensive und das Wissen um den erneuten Zittersieg im Breisgau werden von der Hoffnung überlagert, dass das Champions-League-Gesicht des FC Bayern Julian Nagelsmann überdauert hat. Der Vorgänger von Thomas Tuchel lieferte acht Siege mit 21:2 Toren. Fortsetzung erwünscht.

„Das ist wieder ein kleines Finale für uns“, sagte Hasan Salihamidzic vor dem Abflug in Richtung England. Auch dem Sportvorstand ist freilich bewusst, was sein Chef Oliver Kahn schon am Sonntag twitterte: „Gegen Manchester werden wir noch einmal eine Schippe drauflegen müssen.“ Der Tuchel-Effekt, den man sich bis zu den großen Duellen erwartet hatte, ist noch nicht eingetreten, auch Sommer gab in Freiburg zu: „Wenn wir in Topform wären, hätten wir klarer gewonnen.“ Das Pokal-Aus schmerzt nach wie vor, „es ist nicht alles gut“, sagte Kimmich. Man will aber die „Energie mitnehmen“ (Sommer) und aus der Situation das Beste machen. Tuchel fehlen „Selbstvertrauen und Kreativität“, aber: „Wir sind uns bewusst, dass wir Top-Leistungen brauchen.“ Anders gesagt: „Visier hoch – dann gibt es einen Fight.“

Alles herauszukitzeln, alle so heiß zu machen wie Kimmich, war die Challenge der rund 75 Stunden zwischen Freiburg und Manchester. Tuchel appelliert in den verbleibenden zwei Wettbewerben an die Mentalität, „es kommen jetzt nur noch gefühlte Pokalspiele“, sagte er: „Wir müssen nachlegen, nachlegen und wieder nachlegen.“ Da ist es vielleicht gar nicht schlecht, sich jetzt mit dem „höchsten Level“ messen zu müssen. Die Bayern sehen sich nicht als Underdog, vielmehr könne im Duell mit dem geschätzten Kollegen Guardiola „alles passieren, wenn wir bereit sind, uns bis an die Decke zu strecken“. Tuchel fügte an: „Und ich glaube, das sind wir.“

Taktieren will er nicht, vielmehr zweimal auf Sieg spielen – und Haaland im Kollektiv ausbremsen. Es muss ohne Eric Maxim Choupo-Moting gehen, der wegen Knieproblemen fehlt. Dafür fordert Kingsley Coman vom Rest „Selbstbewusstsein und den Willen, alles zu geben“. Man kann sich da schon an Kimmich orientieren – und sich ausmalen, wie breit die Jubelbrust sein würde, gelingt da heute ein Erfolg.