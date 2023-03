Transfer-Schnäppchen für den FC Bayern? Etliche Weltstars auf der Ablösefrei-Liste

Von: Niklas Kirk

Teilen

Wie sieht der Kader des FC Bayern nach dem Sommer aus? Hasan Salihamidzic blickt auf einen Transfermarkt, gespickt mit Weltstars. Ein Wunschspieler kommt wohl indessen sicher nach München.

München – Die vergangene Winterpause hatte den FC Bayern München auf dem Transfermarkt aktiv werden lassen, nicht zuletzt wegen der Verletzungsmisere, von der Leistungsträger wie Lucas Hernandez und Manuel Neuer betroffen waren. Mit Joao Cancelo, Daley Blind und Yann Sommer wusste der deutsche Rekordmeister seine Lücken namhaft zu schließen.

Gelingt Hasan Salihamidzic der nächste Transfer-Coup? © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Abseits vom winterlichen Flickwerk ergeben sich für die kommende Saison dank auslaufender Verträge interessante Möglichkeiten für den FC Bayern. Mit einem „Wunschspieler“ von Julian Nagelsmann sollen sich die Bayern-Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic gar schon einig sein.

Ablösefrei-Liste: Etliche Topspieler mit auslaufenden Verträgen – Was macht der FC Bayern?

Zum jetzigen Zeitpunkt (13. März) hängt die Zukunft etlicher Topspieler in der Schwebe. Sowohl die Personalien, als auch der Umstand, dass nach FIFA-Statuten mit jenen Kandidaten seit dem 1. Januar offiziell verhandelt werden darf, werden Brazzo und seinem Team um Marco Neppe bekannt sein.

Auch wir blicken auf eine Auswahl an Stars, die im Sommer ablösefrei wären, wenn sie ihren zum 30. Juni 2023 auslaufenden Vertrag vorab nicht doch noch verlängern. Die Bayern könnten somit zuschlagen, ohne dem aktuellen Arbeitgeber eine Ablösesumme zu schulden.

Ablösefrei-Liste: Verträge von etliche Topstars laufen aus (Quelle: transfermarkt.de)

Spieler Verein Position Marktwert (in Mio. Euro) Milan Skriniar (27) Inter Mailand Innenverteidigung 60 Lionel Messi (35) Paris Saint-Germain Rechtsaußen 50 Youri Tielemans (25) Leicester City Zentrales Mittelfeld 40 Karim Benzema (35) Real Madrid Sturm 35 Evan N'Dicka (23) Eintracht Frankfurt Innenverteidigung 32 Marcus Thuram (25) Borussia Mönchengladbach Sturm 32 Wilfried Zaha (30) Crystal Palace Linkaußen 32 Roberto Firmino (31) FC Liverpool Sturm 28 Houssem Aouar (24) Olympique Lyon Zentrales Mittelfeld 20

Auf Spielertypen wie der argentinische Weltmeister Lionel Messi wird Julian Nagelsmann in Kader- und Gehaltsgefüge sicherlich verzichten wollen. Aktuelle Gerüchte sehen den 35-Jährigen viel mehr seine Karriere in der US-amerikanischen MLS, Saudi-Arabien oder beim FC Barcelona ausklingen.

Ein Name, der für die Stürmerposition dagegen immer wieder fällt, ist Marcus Thuram. Die Berichte um den 25-jährigen, der von einer Vielzahl europäischer Clubs umgarnt wird, reicht dabei von einer „Pole Position“, die Inter und der FC Bayern im Rennen um Thuram eingeräumt wird, bis hin zu Kreisen, die ein Interesse generell dementieren. Da auch Premier-League-Teams wie Newcastle und Manchester United zu den Interessenten zählen, könnten Bayern und Inter im Ernstfall wohl ohnehin finanziell ausgebootet werden – etwa bei der Verteilung von Handgeldern und Nettogehalt.

Transfer-Gerüchte beim FC Bayern – Wunschspieler könnten die finanziellen Rahmen sprengen

Bei anderen Wunschkandidaten müsste der FC Bayern hingegen tief in die Tasche greifen. Der serbische Shooting-Star Dusan Vlahovic hat seinen Marktwert bei Juventus inzwischen auf 80 Millionen Euro hochgespielt. Etwaige Ablöseforderungen von Frankfurts Sturm-Juwel Randal Kolo Muani sind noch nicht absehbar.

Weiter wird der FC Bayern vom Portal 90min.de als möglicher Interessent für Abwehrtalent Jurrien Timber von Ajax Amsterdam genannt. Der 21-Jährige hat noch bis 2025 ein gültiges Arbeitspapier beim Eredivisie-Club und wird bereits jetzt mit einem Marktwert von 45 Millionen Euro gehandelt. Sollte etwa Joao Cancelo einem Ruf des FC Barcelona folgen, dürfte es wahrscheinlich sein, dass die Münchener für einen weiteren Verteidiger aktiv werden – auch ein Weggang von Benjamin Pavard ist längst nicht vom Tisch.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Transfer-Gerüchte beim FC Bayern – Laimer-Wechsel so gut wie fix

Hier könnte Brazzo die Fühler bei einem Ligakonkurrenten ausstrecken, statt sich ins Wetteifern um die Ablöse zu begeben. Denn Evan N‘dicka von Eintracht Frankfurt wird die Hessen so gut wie sicher im Sommer verlassen. Interessenten für 23-Jährigen, dessen Arbeitspapier am 30. Juni ausläuft, gibt es allerdings in allen europäischen Top-Ligen, darunter Barca, Juve und der FC Chelsea.

Sicher gilt hingegen, dass mit Konrad Laimer ein Wunschspieler von Trainer Nagelsmann an der Säbener Straße landet. Bei Ligakonkurrent Leipzig hat man für den als sicher geltenden Abgang bereits personell die Weichen gestellt. (nki)