FC Bayern München gegen Werder Bremen jetzt live im Free-TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München trifft in der Bundesliga auf den SV Werder Bremen. © IMAGO/Tilo Wiedensohler

In der Bundesliga empfängt der FC Bayern München den SV Werder Bremen. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

München - In der Fußball-Bundesliga ist wieder Normalität eingekehrt. Nach dem 3:2-Sieg des FC Bayern München bei Hertha BSC und der Niederlage von Union Berlin in Leverkusen, ist der deutsche Rekordmeister zurück an der Tabellenspitze. Im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen soll diese nun verteidigt werden. Der FCB sollte aber gewarnt sein vor dem Aufsteiger, der eine starke Saison spielt und derzeit mit dem Abstieg nichts zu tun hat.

„Leverkusen hat einen super Kader. Union Berlin hatte ein, zwei toughe Gegner. Sie können auch mal ein Spiel verlieren. Wir sind jetzt auf Platz eins. Wenn wir sechs Punkte holen vor der WM, dann bleiben wir das auch. Wir haben in Berlin souverän und verdient gewonnen. Wir haben genug Selbstvertrauen. Bremen hat einen guten Trainer, sie haben gute Abläufe, defensiv wie offensiv. Sie haben zwei gefährliche Stürmer und viel körperliche Wucht. Sie spielen aggressiv und werden uns morgen Abend sehr fordern“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie gegen Bremen.

FC Bayern München gegen Werder Bremen: Gastgeber wollen Tabellenführung verteidigen

Besonderen Respekt hat der FCB-Coach vor Werder-Angreifer Niklas Füllkrug: „Die Saison von Füllkrug ist sehr gut, er ist zusammen mit Jamal Musiala Top-Scorer der Liga. Er ist ein guter Block-Stürmer und hat eine gute Torgefahr. Der Bundestrainer hat auch noch ein paar andere Optionen. Ich könnte es nicht entscheiden. Aber ich würde mich für ihn freuen. Er scheint mir sympathisch zu sein.“

Bei noch zwei anstehenden Partien freut sich Nagelsmann bereits auf die WM-Pause: „Ergebnistechnisch kommt die Pause nicht zu einem guten Zeitpunkt. Wir sind gut im Flow. Aber es sind schon viele Spiele aktuell. Wir haben wenig Training, aber viele Gespräche, Vor- und Nachbereitungen. Ich bin dann auch ganz froh, wenn ich nicht immer über Fußball sprechen muss.“

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen steigt am Dienstag, 8. November 2022, um 20:30 Uhr in der Münchener Allianz-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Werder Bremen wird live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Free-TV-Sender Sat.1 und der Streaminganbieter DAZN.

FC Bayern München gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Free-TV bei Sat.1

Die Partie Bayern München und Werder Bremen wird vom TV-Sender Sat.1 live im Free-TV übertragen.

wird vom TV-Sender Sat.1 Der Countdown zum Spiel in München startet am Dienstag, 8. November 2022, um 20:00 Uhr mit den Vorberichten .

. Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff.

FC Bayern München gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Bayern München und Werder Bremen wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in München startet am Dienstag, 8. November 2022, um 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga mit den Vorberichten .

FC Bayern München gegen Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen Bayern München und Werder Bremen selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Die Bundesliga kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

geschaut werden. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

