FC Bayern München bei Villarreal: Champions League live im TV und Live-Stream

Der FC Bayern München will ins Halbfinale der Champions League. © Huter/Imago Images

Der FC Bayern München muss im Champions-League-Viertelfinale gegen Villarreal ran. So sehen Sie das Hinspiel live im TV und Live-Stream.

München – Für den FC Bayern München geht es nach einer einmonatigen Pause in der Champions League weiter. Nach dem souveränen Sieg des Rekordmeisters gegen RB Salzburg im Achtelfinale, wartet nun im Viertelfinale der letztjährige Sieger der Europa League, FC Villarreal aus Spanien. Eine machbare Aufgabe für den FC Bayern, die jedoch nicht allzu sehr unterschätzt werden darf.

Denn Villarreal hat in dieser Champions-League-Saison schon bewiesen, dass sie auch mit den großen Mannschaften mithalten können. Im Achtelfinale warfen sie Juventus Turin aus dem Wettbewerb und zogen deutlich mit einem Endstand von 4:1 nach Hin- und Rückspiel ins Viertelfinale ein. Diesen Coup wollen die Spanier gegen den FC Bayern München natürlich wiederholen und werden sicher mit einer Menge Selbstbewusstsein in die Partien gehen.

FC Bayern München bei Villarreal: Tolisso fällt wieder aus

Auch Trainer Julian Nagelsmann fiebert dem Duell entgegen: „Ich freue mich drauf“, wird der Trainer des FC Bayern München im Kicker zitiert. „Ich habe zwar schon ein paar Champions-League-Spiele, aber es wäre hart, wenn ich sage, dass es Routine ist. Wenn ich mal das Gefühl habe, dass ein Champions-League-Spiel Routine ist, dann höre ich auf. Ich habe auch keine Lust, dass es irgendwann Routine wird. Es soll schon was Besonderes sein, jedes Spiel soll was Besonderes sein, sonst musst du was anderes machen.“

Julian Nagelsmann wird dabei erneut auf Corentin Tolisso verzichten müssen. Denn laut der Bild-Zeitung hat sich der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende erneut einen Muskelfaserriss zugezogen und wird dem Rekordmeister wieder einmal mehrere Wochen fehlen. Das ging bei dem Wechselfehler des FC Bayern fast ein bisschen unter.

Die Champions-League-Partie zwischen dem FC Villarreal und dem FC Bayern München steigt am Mittwoch, 06. April 2022, um 21 Uhr in Villarreal. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München beim FC Villarreal: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Villarreal und dem FC Bayern München wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

FC Bayern München beim FC Villarreal: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Villarreal und dem FC Bayern München im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 06.04.2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

