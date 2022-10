FC Bayern München siegt deutlich in Pilsen - enttäuscht aber nach der Pause völlig

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München siegt in der Champions League bei Viktoria Pilsen. © IMAGO/Michal Kamaryt

In der Champions League hat der FC Bayern München die Partie bei Viktoria Pilsen gewonnen, dabei aber in der zweiten Hälfte enttäuscht.

Update vom Mittwoch, 12. Oktober, 22.53 Uhr: Der FC Bayern München hat auch das vierte Spiel der Gruppenphase in der UEFA Champions League gewonnen. Bei Viktoria Pilsen gab es einen 4:2-Sieg, der nie in Gefahr geriet. Bereits zur Pause stand es 4:0 für den deutschen Rekordmeister, der nach dem Seitenwechsel aber enttäuschte und zwei Gegentreffer hinnehmen musste.

Erstmeldung: München - Der FC Bayern München musste am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Im Topspiel bei Borussia Dortmund führte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann lange Zeit, doch in der Nachtspielzeit schaffte der BVB den 2:2-Ausgleich durch Anthony Modeste. Das Remis fühlt sich für den deutschen Rekordmeister wie eine Niederlage an.

Viel Zeit, um sich über das Ergebnis bei Borussia Dortmund zu ärgern, bleibt dem FC Bayern München aber nicht. Unter der Woche geht es weiter mit dem 4. Spieltag der UEFA Champions League und der FCB ist zu Gast beim tschechischen Teilnehmer Viktoria Pilsen. Das Hinspiel vor einer Woche konnte der FC Bayern München souverän mit 5:0 gewinnen in der heimischen Arena und auch auswärts ist das Team um Kapitän Manuel Neuer haushoher Favorit beim klaren Außenseiter, der in der bisherigen Gruppenphase völlig chancenlos ist.

FC Bayern München bei Viktoria Pilsen: Gäste haushoher Favorit

„Die Jungs haben es gut gemacht. Das Spiel war sehr schnell entschieden. Dann ist es etwas dahingeplätschert. Es war eine sehr seriöse Herangehensweise und das richtige Spiel, um zu sehen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Alle haben es gut gemacht. Nicht alle haben den Rhythmus, aber ich bin mit allen zufrieden“, zeigte sich Nagelsmann nach dem 5:0-Hinspiel zufrieden mit seiner Mannschaft.

Mittelfeldspieler Leon Goretzka war glücklich über den klaren Erfolg, will das Ergebnis aber nicht zu hoch hängen: „Neun Punkte aus drei Spielen mit einem ordentlichen Torverhältnis. Das ist das Resümee aus den ersten Spielen - das passt. In der ersten Halbzeit haben wir die Disziplin gehalten und auch die Vorgaben von Julian gut umgesetzt. Da hat man gesehen, dass der Gegner gut analysiert wurde. Es war ein gelungener Abend. Man darf aber jetzt auch nicht alles hochjubeln. Trotzdem sind wir auf einem guten Weg.“

Die Champions League-Partie zwischen Viktoria Pilsen und dem FC Bayern München steigt am Mittwoch, 12. Oktober 2022, um 21:00 Uhr in Pilsen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München bei Viktoria Pilsen: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Viktoria Pilsen und dem FC Bayern München wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

FC Bayern München bei Viktoria Pilsen: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Viktoria Pilsen und dem FC Bayern München im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 12.10.2022 , um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

