FC Bayern München gegen Union Berlin: So sehen Sie das Bundesligaspiel live im TV und Live-Stream

In der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf Union Berlin. Die Aufnahme zeigt Thomas Müller in Aktion.

27. Spieltag

In der Bundesliga empfängt der FC Bayern München Union Berlin: Wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

München – Der 27. Spieltag steht in der Fußball-Bundesliga an. Der FC Bayern München hat dabei in der heimischen Allianz Arena Union Berlin zu Gast. Gegen den Klub aus der Hauptstadt will die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann den nächsten Schritt zur deutschen Meisterschaft machen, doch diese Partie wird für die Gastgeber wohl kaum eine leichte Aufgabe. Die Berliner spielen erneut eine starke Saison und stehen auf Position acht in der Tabelle. Die Truppe von Coach Urs Fischer kann es erneut in den Europapokal schaffen – und will dafür beim FC Bayern mindestens einen Zähler mitnehmen.

Beim FC Bayern München brechen die schlechten Nachrichten derweil nicht ab. Nachdem Robert Lewandowski am Dienstag (15.03.2022) das Training verletzungsbedingt abbrach und anschließend nur individuell trainieren konnte, fallen zwei Leistungsträger definitiv aus am 27. Spieltag.

FC Bayern München gegen Union Berlin: Ausfälle auf beiden Seiten

Niklas Süle hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und steht dem deutschen Rekordmeister auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung. Anschließend wurde bekannt, dass es einen Corona-Fall gibt. Benjamin Pavard wurde positiv getestet und befindet sich in häuslicher Isolation.

Union Berlin muss ebenfalls zwei Ausfälle kompensieren: Niko Gießelmann (Infekt) und Grischa Prömel (5. Gelbe Karte) werden in der Allianz Arena nicht dabei sein. „Wir müssen mutig auftreten. Wir dürfen nicht so passiv werden wie in der zweiten Hälfte gegen Stuttgart. Wir brauchen Ballbesitz und müssen uns auch aus Drucksituationen lösen können und nach vorn verteidigen“, gab Trainer Urs Fischer die Marschroute für das Duell mit dem FC Bayern vor.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin steigt am Samstag, 19. März 2022, um 18:30 Uhr in der Münchener Allianz-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München gegen Union Berlin: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Union Berlin wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Free-TV-Sender Sat.1 und der Streaminganbieter DAZN.

FC Bayern München gegen Union Berlin: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Bayern München und Union Berlin wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in München startet am Samstag, 19. März 2022, um 18:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga mit den Vorberichten .

. Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link

FC Bayern München gegen Union Berlin: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen Bayern München und Union Berlin selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Die Bundesliga kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

geschaut werden. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

FC Bayern München gegen Union Berlin: Bundesliga-Highlights im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-League-Match zwischen Bayern München und Union Berlin nicht im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-League-Match zwischen übertragen. Dafür bietet DAZN am Samstag, 19.03.2022, eine Stunde nach Abpfiff, die Highlights der Partie an.

der Partie an. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

