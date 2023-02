FC Bayern München vor überraschendem Neuzugang - Ablösefreier Mittelstürmer im Anflug?

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München sucht weiter einen neuen Mittelstürmer und könnte vor der Verpflichtung eines namhaften Angreifers stehen.

München - Beim FC Bayern München hat die Verpflichtung eines Mittelstürmers oberste Priorität bei der Planung des Kaders für die nächste Spielzeit. Der deutsche Rekordmeister hat in Harry Kane seinen Wunschspieler längst ausgemacht, doch ob der Angreifer von Tottenham Hotspur wirklich an die Säbener Straße wechselt, ist derzeit völlig offen. Nur wenn es nicht zu einer Vertragsverlängerung bei seinem aktuellen Klub kommt, hat der FC Bayern München eine Chance auf den englischen Nationalspieler.

FC Bayern München wartet auf Kane-Entscheidung

Sportvorstand Hasan Salihsmidzic muss sich nach Alternativen umschauen, falls es nicht mit einem Transfer von Harry Kane klappt. In den vergangenen Wochen und Monaten war Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach im Gespräch beim deutschen Rekordmeister, mittlerweile ist es aber ruhiger geworden um einen möglichen Wechsel des Franzosen an die Säbener Straße. Wie die italienische Tageszeitung Gazzetta dello Sport berichtet, hat der FC Bayern München aber weiterhin Interesse an dem Mittelstürmer, um den auch Inter Mailand aus der Serie A buhlt.

Marcus Thuram spielt eine starke Saison und konnte in 21 Spielen 14 Scorerpunkte sammeln. Als Lohn für seine Leistungen wurde er von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps für die WM in Katar nominiert, wo er in fünf Spielen zum Einsatz kam und zwei Tore vorbereiten konnte. Sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft nach der Saison aus und es gilt als sehr wahrscheinlich, dass sich. der Angreifer vom Niederrhein verabschiedet und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen will, der ihn zu einem Top-Klub führen soll.

FC Bayern München: Thuram weiter eine Option

Der Spieler selbst soll offen sein für eine Wechsel zum FC Bayern München, wie die Bild berichtet. Nach Informationen des Boulevardblatts zählen neben dem deutschen Rekordmeister auch Inter Mailand, Paris Saint-Germain und Manchester United zu den Vereinen, für die er gerne spielen würde. Entschieden ist bisher noch nicht, wohin es Thuram zieht. Der FC Bayern München wird aber erst abwarten, wie es in der Sache Harry Kane weitergeht, bevor die man sich intensiv um die Dienste des Gladbacher Angreifers bemüht.

Unterdessen zeigt der FC Bayern München offenbar Interesse an einem Juwel von Manchester United und will den Offensivspieler an die Säbener Straße holen. (smr)