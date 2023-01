FC Bayern München: Überraschende Wende bei Wunschspieler - Chancen auf Transfer steigen plötzlich

Von: Sascha Mehr

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München. © IMAGO/ULMER

Der FC Bayern München buhlt um Harry Kane und plötzlich steigen die Chancen auf eine Verpflichtung des englischen Nationalspielers wieder.

München - Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München, hat auf die Verletzungen von Lucas Hernandez, Noussair Mazraoui und Manuel Neuer reagiert und Verstärkungen geholt. Neu im Kader des deutschen Rekordmeisters sind Daley Blind, der zuletzt bei Ajax Amsterdam unter Vertrag stand und Yann Sommer, der von Borussia Mönchengladbach an die Säbener Straße wechselte. Das Duo soll mithelfen, die großen Ziele in der laufenden Saison zu schaffen. Neben der deutschen Meisterschaft sind das die Titel in DFB-Pokal und Champions League.

FC Bayern München: Kane weiterhin Wunschstürmer

Sportchef Salihamidzic kann sich aber mit Ende der Transferphase am 31. Januar nicht zurücklehnen, sondern muss den Kader für die Saison 2023/24 planen. Oberste Priorität hat dabei der Angriff. Der Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting läuft aus und bisher gab es keine Einigung über eine Verlängerung. Trainer Julian Nagelsmann sagte kürzlich, dass er den Routinier im Angriff, der ein der laufenden Spielzeit seinen zweiten Frühling erlebt, unbedingt halten will. Zusätzlich soll aber ein weiterer Mittelstürmer kommen.

Wunschstürmer beim FC Bayern München ist seit längerem Harry Kane von Tottenham Hotspur, doch eine Verpflichtung des englischen Nationalspielers erweist sich als äußerst schwierig. Sein Vertrag in London läuft im Sommer 2024 aus und Tottenham würde diesen gerne zeitnah verlängern. Die Verhandlungen zwischen Klub und Spieler gestalten sich als zäh und eine Einigung scheint nicht in Sicht. Das ist die Chance für andere Vereine, denn sollte es zu keiner Vertragsverlängerung kommen, müsste Tottenham den Angreifer kommenden Sommer verkaufen, um keinen ablösefreien Abgang ein Jahr später zu riskieren.

FC Bayern München: Chancen auf Kane-Transfer steigen

Eine erste Entscheidung soll nun gefallen sein. Wie Bild-Fußballchef Christian Falk berichtet, haben die Verantwortlichen von Tottenham entschieden, Harry Kane nicht innerhalb der Premier League abzugeben, sollte es zu einem Verkauf kommen. Damit wäre Manchester United, das großes Interesse an einer Verpflichtung hatte, plötzlich aus dem Rennen. Dadurch steigen aber die Chancen für den FC Bayern München, den Angreifer an die Säbener Straße zu holen. Voraussetzung wäre jedoch nach wie vor, dass es keine Vertragsverlängerung in Tottenham gibt.

Eine Entscheidung bei Harry Kane wird aber noch dauern. Der Angreifer, bei dem sportlicher Erfolg ganz oben steht, will den Saisonverlauf abwarten und dann erst entscheiden, ob er in London bleibt oder den Sprung ins Ausland wagt. Nach Informationen der Bild wäre neben dem FC Bayern München Real Madrid der einzige Klub, für den eine Kane-Verpflichtung realistisch wäre. Paris Saint Germain ist bestens besetzt in der Offensive und Vereinen wie Juventus Turin und dem FC Barcelona fehlen die finanziellen Mittel, um solch einen Transfer zu stemmen.

Unterdessen sucht der FC Bayern München einen Nachfolger für Benjamin Pavard, falls dieser den Klub im Sommer verlässt, und scheint fündig geworden zu sein. (smr)