FC Bayern München plant Transfer-Coup - Nationalspieler als Pavard-Ersatz im Anflug?

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München sucht einen Nachfolger für Benjamin Pavard, falls dieser den Klub im Sommer verlässt, und scheint fündig geworden zu sein.

München – Der FC Bayern München muss sich weiterhin mit einem Abgang von Verteidiger Benjamin Pavard beschäftigen. Der Franzose betonte im vergangenen Jahr mehrmals, dass er sich einen Transfer im kommenden Sommer vorstellen kann. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2024 und wenn der FC Bayern München keinen ablösefreien Transfer riskieren will, müsste der 26-Jährige nach Ende der laufenden Saison verkauft werden.

FC Bayern München: Bleibt oder geht Benjamin Pavard?

Pavard spielt am liebsten in der Innenverteidigung, beim FC Bayern München muss er aber fast immer als Rechtsverteidiger ran. Neuzugang Noussair Mazraoui, der im vergangenen Sommer von Ajax Amsterdam verpflichtet wurde, hatte ihm dort vor der WM aber den Rang abgelaufen. Der Marokkaner fällt nun längere Zeit aus, deshalb ist Pavard erst einmal wieder gesetzt. Seine Leistungen in den ersten beiden Pflichtspielen gegen RB Leipzig und den 1. FC Köln waren aber maximal durchschnittlich.

Sollte Benjamin Pavard den FC Bayern München wirklich ein Jahr vor Ende seines Vertrags verlassen wollen und der Verein ihn abgeben, hätte Hasan Salihamidzic offenbar bereits einen Nachfolger an der Angel. Wie der französische TV-Sender TF1 berichtet, hat der deutsche Rekordmeister großes Interesse an Axel Disasi und soll bereits mit dessen Verein AS Monaco Kontakt aufgenommen haben. Der 24-jährige Defensivspieler, der bis dato ohne Länderspiel war, nahm mit Frankreich an der Weltmeisterschaft in Katar teil und kam dort zu seinen ersten Einsätzen für die „Équipe Tricolore“.

Der FC Bayern München hat Axel Disasi im Visier. © Norbert Scanella / Imago Images

FC Bayern München mit Interesse an Disasi

Axel Diasi fühlt sich eigentlich wohl beim AS Monaco, doch langfristig strebt er eine Karriere in der englischen Premier League an, wie er selbst sagte. Manchester United und Tottenham Hotspur, die ebenfalls Interesse am Rechtsverteidiger zeigen, sind damit große Konkurrenten des FC Bayern München. Günstig werden dürfte Disasi aber für keinen Verein. Im vergangenen Sommer wurde ein Angebot von Paris Saint Germain in Höhe von 50 Millionen Euro angelehnt - darunter wird es wohl auch dieses Mal zu keinem Deal kommen.

Der 24-jährige Diasi ist in der Defensive flexibel einsetzbar, kann Innenverteidiger und auf der rechten Seite spielen. Damit wäre er der ideale Ersatz für Benjamin Pavard, der ebenfalls diese beiden Positionen bekleidet.

Unterdessen hat der FC Bayern München offenbar auch einen Defensivspieler von Real Madrid ins Visier genommen, der im Sommer ablösefrei wäre. (smr)