FC Bayern München plant Transfer-Coup - Englischer Offensiv-Star als Neuzugang gehandelt

Von: Sascha Mehr

Hat der FC Bayern München Interesse an Marcus Rashford (r.)? © Nick Potts via www.imago-images.de

Der FC Bayern München hält Ausschau nach möglichen Verstärkungen und hat offenbar einen englischen Nationalspieler im Visier.

München - Der FC Bayern München will im Sommer einen Nachfolger für den vor der laufenden Saison zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski verpflichten. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden zahlreiche Namen gehandelt, es läuft aber wohl auf Harry Kane hinaus. Der deutsche Rekordmeister will den englischen Nationalspieler von Tottenham Hotspur loseisen und an die Säbener Straße holen. Sollte es nicht klappen, könnte der FC Bayern sogar auf einen Neuzgang im Sturm verpflichten.

FC Bayern München sucht Stürmer

Unabhängig von Harry Kane sondieren die Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Markt und haben einen anderen englischen Angreifer ins Visier genommen: Marcus Rashford. Der Profi von Manchester United soll aber nicht als Nachfolger von Lewandowski kommen und auch nicht im Sommer, sondern 2024, wie die Sport Bild berichtet. Das liegt daran, dass Manu vor Kurzem eine Klausel im Vertrag mit Rashford gezogen hat, der ihn bis nach der kommenden Saison bindet. Im Sommer 2024 wäre der WM-Teilnahmer dann ablösefrei zu haben.

Nach Informationen der Sport Bild steht Marcus Rashford schon länger auf der Liste des FC Bayern München. Scouts des deutschen Rekordmeisters soll der Angreifer vor allem bei der Weltmeisterschaft in Katar positiv aufgefallen sein. Bei dem Turnier kam der 25-Jährige auf fünf Einsätze, in denen er drei Treffer erzielte. Vor allem im rein britischen Duell gegen Wales überragte er mit einem Doppelpack, mit dem er den Grundstein für den klaren 3:0-Erfolg Englands legte.

FC Bayern München: Rashford ein Kandidat für 2024?

In der laufenden Saison zeigt sich Rashford bei seinem Verein Manchester United äußerst effektiv. Der Angreifer stand in allen 23 Premier League-Spielen auf dem Platz, in denen er zwölf Treffer erzielen und drei weitere vorbereiten konnte. Der 25-Jährige hat mit seinen Scorerpunkten einen großen Anteil am Erfolg seines Klubs. ManU steht auf Platz drei und spielt um die Qualifikation für die Champions League. Bei nur fünf Zählern Rückstand auf Tabellenführer Manchester City ist sogar die Meisterschaft nicht außer Reichweite.

Unterdessen könnte ein Mittelfeldspieler den FC Bayern München nach der laufenden Saison endgültig verlassen - mit dem Ziel England. (smr)