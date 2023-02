FC Bayern München vor Transfer von ablösefreiem Real Madrid-Star?

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München plant den Kader für die kommende Saison und hat einen Spieler von Real Madrid an der Angel.

München/Madrid - Die aktuelle Saison biegt langsam in die heiße Phase ein und der FC Bayern München hat weiterhin die Chance auf drei Titel. Dieses Mal wird sich der FCB aber nicht im Vorbeigehen die deutsche Meisterschaft sichern können, sondern muss sich wahrscheinlich bis zuletzt der Angriffe von Union Berlin und Borussia Dortmund erwehren. Trotz der derzeit turbulenten Phase, wirft Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Blick bereits in die Zukunft, denn der Kader für die Saison 2023/24 muss geplant werden.

FC Bayern München sucht Verstärkungen

Erster Neuzugang des FC Bayern München für die kommende Saison wird wohl Konrad Laimer, der von Ligakonkurrent RB Leipzig an die Säbener Straße wechselt. Offiziell bestätigt ist der Transfer aber noch nicht. Laimer würde ablösefrei zum deutschen Rekordmeister wechseln und das zentrale Mittelfeld verstärken. Ein anderer Mittelfeldspieler könnte den FC Bayern München dagegen verlassen, denn die Chancen auf regelmäßige Einsätze stehen bei Marcel Sabitzer schlecht. Der Österreicher ist derzeit an Manchester United ausgeliehen und könnte ab Sommer fest zum englischen Top-Team wechseln.

Die Transferaktivitäten des FC Bayern München wären damit aber längst nicht abgeschlossen, denn der Rekordmeister zeigt weiterhin großes Interesse an Harry Kane, der den im vergangenen Sommer zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski ersetzen soll. Bis es zu einer Entscheidung beim Angreifer von Tottenham Hotspur kommt, wird es aber vermutlich noch einige Wochen dauern. Neben Kane hat Hasan Salihamidzic offenbar auch einen Mittelfeldspieler von Real Madrid an der Angel.

FC Bayern München hat Ceballos im Visier

Wie das spanische Online-Portal Relevo berichtet, könnte Dani Ceballos an die Säbener Straße wechseln. Der Mittelfeldspieler soll Wunschspieler von Trainer Julian Nagelsmann sein und ihn vor allem mit seinen starken Auftritten in der aktuellen Saison begeistert haben. Einen Kontakt zwischen dem FC Bayern München und der Spielerseite gebe es bisher aber noch nicht. Ein Transfer von Ceballos wäre nicht nur sportlich reizvoll, sondern auch finanziell. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft im Sommer aus, er wäre deshalb ablösefrei zu haben.

Real Madrid will das Arbeitspapier von Ceballos verlängern und auch der Spieler scheint nicht abgeneigt zu sein, weiter in der spanischen Hauptstadt zu spielen. Wenn der FC Bayern München den Mittelfeldspieler unbedingt verpflichten will, wäre also Überzeugungsarbeit gefragt.

Unterdessen hält der FC Bayern München Ausschau nach möglichen Verstärkungen und hat offenbar einen englischen Nationalspieler im Visier. (smr)