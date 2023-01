FC Bayern-Star ist unzufrieden - Überraschender Spontan-Abgang vor Transfer-Deadline?

Bundesliga

Ein Neuzugang ist unzufrieden mit seiner Rolle beim FC Bayern München. Einem Abschied per Leihe schiebt der Klub aber einen Riegel vor.

München - Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt schien Ryan Gravenberch seine Chance von Beginn an zu bekommen. Leon Goretzka fiel verletzt aus und Trainer Julian Nagelsmann lobte den Neuzugang von Ajax Amsterdam auf der Pressekonferenz. Er bescheinigte ihm hervorragende Leistungen im Training und betonte, dass er einen Platz in der Startelf verdient hätte - um ihn dann doch auf der Bank zu lassen. Ein Tiefschlag für den Mittelfeldspieler, der bereits im vergangenen Herbst seinem Unmut Luft machte.

FC Bayern München: Gravenberch unzufrieden

Beim niederländischen Ableger des Sportfernsehsenders ESPN wurde der 20-Jährige gefragt, ob er unzufrieden sei beim FC Bayern München. „Um ehrlich zu sein: Ja, bin ich“, machte Gravenberch schon im September vergangenen Jahres keinen Hehl um seine Stimmung. Seitdem hat sich nur wenig geändert für den talentierten Profi. Julian Nagelsmann setzt auf erfahrene Spieler, Gravenberch bleibt meistens außen vor. Durch die wenigen Einsätze beim FC Bayern München nominierte ihn der ehemalige Bondscoach Luis von Gaal nicht für die WM in Katar - eine herbe Enttäuschung für den Niederländer.

In den vergangenen Tagen kamen Gerüchte auf, dass Ryan Gravenberch den FC Bayern München per Leihe noch vor der Transfer-Deadline am 31. Januar vorübergehend verlassen könnte. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, steht der 20-Jährige bei zahlreichen Vereinen auf dem Zettel, die ihn gerne verpflichten würden. Daraus wird aber nichts, denn der deutsche Rekordmeister schließt einen Wechsel zum aktuellen Zeitpunkt kategorisch aus. Es soll mehrere Leih-Anfragen für Gravenberch gegeben haben, die der FC Bayern München aber allesamt abgelehnt hat.

FC Bayern München lehnt Leihe ab

Man ist weiterhin von den Qualitäten des Niederländers überzeugt, doch wenn er in der Rückrunde ebenfalls nur auf Kurzeinsätze kommt und weit entfernt ist von einem Stammplatz im Team von Trainer Julian Nagelsmann, könnte es zu einem Umdenken kommen. Der 20-Jährige benötigt Spielpraxis, das ist auch dem FC Bayern bewusst. Wenn er sie nicht an der Säbener Straße bekommt, dann möglicherweise anderswo in der kommenden Saison. Mit Konrad Laimer spitzt sich der Konkurrenzkampf in der Zentrale zudem weiter zu, es wird also nicht einfacher für Gravenberch.

Unterdessen sucht der FC Bayern München einen Nachfolger für Benjamin Pavard, falls dieser den Klub im Sommer verlässt, und scheint fündig geworden zu sein. (smr)