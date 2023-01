FC Bayern München plant spektakulären Transfer - Namhafter Torjäger nächster Neuzugang?

Von: Sascha Mehr

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern München will einen Nachfolger für Robert Lewandowski verpflichten und eine Spur führt nach Italien.

München - Der FC Bayern München hat noch immer keinen Nachfolger für den im vergangenen Sommer zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski verpflichtetet. Der Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting, aktuell einziger nomineller Mittelstürmer im Kader des deutschen Rekordmeisters, läuft Ende der aktuellen Saison aus und selbst wenn er bleibt, benötigt der FCB einen neuen Angreifer mit internationalem Format. Wunschstürmer bleibt nach wie vor Harry Kane, doch Sportvorstand Hasan Salihamidzic muss sich auch nach Alternativen umschauen.

FC Bayern München sucht weiter Lewandowski-Nachfolger

Zuletzt war Dusan Vlahovic ein Thema und scheint es noch immer zu sein. Sein Verein Juventus Turin hat nicht nur finanzielle Probleme, sondern auch sportliche. Dem Traditionsverein wurden 15 Punkte abgezogen, die den Klub in der Tabelle der Serie A weit zurückwerfen. Eine Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison scheint außer Reichweite. Die Folge könnte sein, dass zahlreiche Stars Juventus Turin im Sommer verlassen werden.

Juventus Turin hatte zuletzt 80 Millionen Euro Ablöse für Vlahovic aufgerufen. Eine Summe, die der FC Bayern München für den Serben nicht bezahlen wird. Durch die Umstände könnte „Juve“ nun aber die Ablöseforderung nach unten korrigieren. Nach Informationen der Sport Bild hat der deutsche Rekordmeister großes Interesse am WM-Teilnehmer, wenn die Ablösesumme deutlich unter 80 Millionen Euro liegt. Juventus Turin, das ohne die Einnahmen aus der Champions League in der kommenden Saison weitere finanzielle Einbußen befürchten muss, ist darauf angewiesen, Geld durch Transfers einzunehmen. Aus diesem Grund könnten Profis womöglich auch unter Wert den Verein verlassen.

FC Bayern München: Vlahovic im Fokus?

Sollte der Vertrag von Routinier Choupo-Moting verlängert werden und der 22-jährige Vlahovic dazu stoßen, hätte der FC Bayern München ein äußerst interessantes Mittelstürmer-Duo. Die Konkurrenz ist aber nicht gerade klein. Wie das Online-Portal 90min berichtet, haben auch Manchester United, der FC Chelsea, der FC Arsenal und Paris Saint Germain den Serben auf dem Zettel.

Unterdessen sucht der FC Bayern München einen Nachfolger für Benjamin Pavard, falls dieser den Klub im Sommer verlässt, und scheint fündig geworden zu sein. (smr)