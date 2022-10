FC Bayern München gegen SC Freiburg: Bundesliga live im TV und Live-Stream

Der FC Bayern München könnte gegen den SC Freiburg einen wichtigen Schritt in Richtung Tabellenführung machen. © Moritz Mueller/imago

Der FC Bayern München empfängt den SC Freiburg. Mit einem Sieg könnte ein Schritt Richtung Tabellenführung gemacht werden. Die Partie live im TV und Live-Stream.

München - Nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League geht es für den FC Bayern München in der Bundesliga weiter. Während Borussia Dortmund gegen Tabellenführer Union Berlin ran muss, warten auf die Münchner die zweitplatzierten Freiburger. Es wird an diesem Sonntag (16. Oktober) zum direkten Kampf um die Tabellenführung kommen. Anpfiff der Partie in der Allianz-Arena ist um 19.30 Uhr.

Beim 4:2-Sieg gegen Viktoria Pilsen sorgte Thomas Müller früh für eine Schrecksekunde. Denn bereits in der 28. Minute musste er verletzungsbedingt ausgewechselt werden, Trainer Julian Nagelsmann konnte nach dem Spiel am DAZN-Mikro aber Entwarnung geben. „Es hat im Rücken ein bisschen die Muskulatur zugemacht. Es ist nichts Schlimmes. Es besteht kein Risiko für das Wochenende“, sagte er.

FC Bayern München gegen SC Freiburg: Jamal Musiala und Manuel Neuer verletzt

Für Jamal Musiala, der an Corona erkrankt ist, und Torhüter Manuel Neuer (Schulterverletzung) könnte das Spiel am Sonntag gegen den SC Freiburg noch zu früh kommen. Sie wird Julian Nagelsmann wahrscheinlich erneut ersetzen müssen. Der Trainer des FC Bayern München will nach dem Spiel gegen Viktoria Pilsen nach vorne sehen und hofft, dass seine Mannschaft dann genauso auftritt, wie in der Champions League. „Wir haben am Sonntag ein extrem wichtiges Spiel. Aber ich finde, wir waren sehr konzentriert, haben vor allem in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, besser als im Hinspiel“, sagte er.

Anpfiff der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg ist am Sonntag, dem 16. Oktober, um 1.30 Uhr in der Allianz-Arena. Hier erfahren Sie, wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird.

FC Bayern München gegen SC Freiburg: Bundesliga live im Free-TV?

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg wird leider nicht live im Free-TV gezeigt.

wird Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky sowie der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

FC Bayern München gegen SC Freiburg: Bundesliga im Live-Stream bei DAZN

Der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN überträgt die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg am Sonntag, 16. Oktober 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen dem am Sonntag, 16. Oktober 2022, . Um 18.45 Uhr beginnen die Vorberichte, Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr.

ist um 19.30 Uhr. Laura Wontorra übernimmt die Moderation, als Kommentator fungiert Uli Hebel, begleitet von Experte Sandro Wagner.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie ein Abonnement.

