FC Bayern - RB Leipzig: Wer zeigt die Bundesliga live im TV und Stream?

Titelkampf am 33. Spieltag

Von Tim Althoff schließen

Der FC Bayern muss im Titelkampf erneut vorlegen. Alle Infos, wer das Spiel gegen RB Leipzig am Samstagabend live im TV und Stream überträgt.

München ‒ Am Wochenende kommt es zum Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Anpfiff ist am Samstag, dem 20. Mai, um 18.30 Uhr in der Münchner Allianz-Arena.

Titelkampf in der Bundesliga: Sky zeigt FC Bayern gegen RB Leipzig live und exklusiv

Pay-TV-Sender Sky übernimmt die Übertragung der Bundesliga an allen Samstagen der Saison. Fans benötigen ein kostenpflichtiges Abonnement, um das Spiel sehen zu können.

Der Countdown zum Spiel in Dortmund startet am um 17.30 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie ein Abonnement.

FC Bayern muss im Fernduell gegen Borussia Dortmund erneut vorlegen

Der Kampf um die Bundesliga-Meisterschaft spitzt sich weiter zu, könnte jedoch am 33. Spieltag schon final entschieden werden. Sollte der FC Bayern am Samstag gegen RB gewinnen und Borussia Dortmund am Sonntag beim FC Augsburg nicht gewinnen, dürfte der Rekordmeister aufgrund der deutlich besseren Tor-Differenz schon vor dem 34. Spieltag einen weiteren Titel feiern. Dortmund wird allerdings alles versuchen, dies zu verhindern.

Zuletzt antwortete der BVB jedenfalls mit deutlichen Ausrufezeichen auf die Siege der Bayern. Gegen Wolfsburg und Gladbach mussten die Schwarz-Gelben ebenfalls nachziehen und erledigten ihre Aufgabe mit Schützenfesten. Auch die Bayern zeigten sich beim letzten Spiel gegen Schalke in Tor-Laune und zerlegten den Abstiegskandidaten mit 6:0. Gegner Leipzig dürfte am Samstag mehr Gegenwehr leisten. Für die Bullen geht es weiterhin um die Teilnahme an der Champions League. Beide Teams werden sich keinen Ausrutscher erlauben wollen.