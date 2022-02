FC Bayern München gegen RB Leipzig: So sehen Sie das Spiel live im TV und Live-Stream

21. Spieltag

Von Sascha Mehr schließen

In der Bundesliga empfängt der FC Bayern München RB Leipzig. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

München – Das Top-Spiel des 21. Spieltags in der Fußball-Bundesliga bestreiten der FC Bayern München und RB Leipzig. Der deutsche Rekordmeister und aktueller Spitzenreiter der Tabelle, geht als Favorit in das Duell mit den Sachsen, die aber nicht chancenlos sein werden in der Münchener Allianz Arena. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco hat sich stabilisiert und den Anschluss an die internationalen Plätze geschafft.

Ziel von RB Leipzig ist die erneute Qualifikation für die Champions League in der kommenden Spielzeit. Das wird aber voraussichtlich ein Kampf bis zum Ende, denn die Konkurrenz ist groß in der laufenden Saison und die Roten Bullen zeigen nicht den Kombinationsfussball der vergangenen Jahre. Mitschuld daran trägt sicher der Abgang von Trainer Julia Nagelsmann, der seit vergangenen Sommer den FC Bayern München betreut.

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Gastgeber mit mehreren Ausfällen

Beim FC Bayern München fehlen Choupo-Moting, Sarr (beide Afrika-Cup), Davies (leichte Herzmuskelentzündung) und Goretzka (Patellasehnenprobleme). Upamecano, der bei der Partie gegen Hertha BSC noch auf der Bank Platz nahm, könnte in die Startelf für Süle oder Pavard zurückkehren. Ansonsten spricht einiges für die Aufstellung, die Julian Nagelsmann beim deutlichen Sieg in der Hauptstadt wählte.

Bei RB Leipzig gab es am Mittwoch (02.02.2022) eine Schrecksekunde, denn Simakan brach das Training wegen Knieproblemen ab. Die MRT-Untersuchung ergab jedoch keine Schädigung des Bandapparats. Er kann wohl auflaufen gegen den FC Bayern München. Offensiv hat Trainer Tedesco die Qual der Wahl, nur Tyler Adams fällt aus. Der lange verletzte Dani Olmo ist ein Kandidat für ein Comeback in der Startelf.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig steigt am Samstag, 5. Februar 2022, um 18:30 Uhr in der Münchener Allianz-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und RB Leipzig wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Free-TV-Sender Sat.1 und der Streaminganbieter DAZN.

FC Bayern München gegen RB LeipzigF: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Bayern München und RB Leipzig wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in München startet am Samstag, 5. Februar 2022, um 18:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga mit den Vorberichten .

. Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen Bayern München und RB Leipzig selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Die Bundesliga kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

geschaut werden. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Bundesliga-Highlights im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-League-Match zwischen Bayern München und RB Leipzig nicht im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-League-Match zwischen übertragen. Dafür bietet DAZN am Samstag, 05.02.2022, eine Stunde nach Abpfiff, die Highlights der Partie an.

der Partie an. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)