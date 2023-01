FC Bayern München plant überraschenden Transfer von „nächstem Musiala“

Von: Sascha Mehr

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München. © IMAGO/Sven Sonntag

Der FC Bayern München plant die Zukunft des Vereins und hat einen jungen Verteidiger aus der englischen Premier League im Visier.

München - Der FC Bayern München landete 2019 einen echten Transfer-Coup, als er den damals völlig unbekannten Jamal Musiala für eine Ablösesumme in Höhe von 200.000 Euro vom FC Chelsea verpflichtete. Vier Jahre später gehört Musiala zu den größten Talenten der Welt und ist einer der Stars in der deutschen Nationalmannschaft. Mittlerweile liegt der Marktwert des Offensivspielers bei 100 Millionen Euro und Experten trauen ihm eine große Karriere zu.

FC Bayern München zeigt Interesse an Chelsea-Talent

Nach dem Musiala-Transfer könnte der FC Bayern München wieder ein Talent vom FC Chelsea verpflichten. Wie das britische Portal Football London berichtet, hat der deutsche Rekordmeister Levi Colwill im Visier und würde ihn gerne an die Säbener Straße holen. Der 19-Jährige gilt als eines der vielversprechendsten Talente Englands in der Innenverteidigung und könnte in Zukunft eine tragende Rolle an der Stamford Bridge spielen - wenn er den Verein nicht plötzlich verlässt. Derzeit ist der 19-Jährige an Brighton & Hove Albion ausgeliehen und kam in der laufenden Saison auf seine ersten Einsätze in der Premier League.

Dem FC Chelsea ist natürlich bewusst, welch großes Talent sich in den eigenen Reihen befindet. Deshalb soll der Vertrag mit Levi Colwill schnellstmöglich verlängert werden - auch wenn dieser noch bis 2025 läuft. Erste Gespräche sollen bereits laufen, ein Vertrag bis 2029 ist im Gespräch, unterschrieben ist aber noch lange nichts. Der aktuelle Marktwert Colwills beträgt übrigens zehn Millionen Euro - Tendenz steigend.

FC Bayern München: Namhafte Konkurrenz im Werbenum Innenverteidiger

Für den FC Bayern München würde eine Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers durchaus Sinn ergeben, denn Lucas Hernandez fällt mit einem Kreuzbandriss noch einige Zeit aus und Benjamin Pavard könnte den deutschen Rekordmeister im Sommer verlassen. Die Konkurrenz im Werben um Colwill hat es aber in sich, denn Manchester City soll ebenfalls um den 19-Jährigen buhlen.

Unterdessen sucht der FC Bayern München einen Nachfolger für Benjamin Pavard, falls dieser den Klub im Sommer verlässt, und scheint fündig geworden zu sein. (smr)