Schafft Bayern gegen City das CL-Wunder? Hier läuft der Kracher live im TV und Stream

Von: Philipp Kuserau

Bayern braucht im Viertelfinal-Rückspiel gegen City das Wunder, um doch noch ins CL-Halbfinale zu kommen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

München - Vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City steht der FC Bayern mit dem Rücken zur Wand. Im Hinspiel setzte es eine deftige 0:3-Pleite. Anpfiff ist am Mittwoch, 19. April 2023, um 21 Uhr in der Allianz Arena.

Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League: Bayern gegen City läuft live bei DAZN

Das Rückspiel zwischen Bayern und City wird am Mittwochabend live und exklusiv bei DAZN übertragen.

Die Vorberichte mit Laura Wontorra und Experte Michael Ballack starten um 20 Uhr.

Die Partie kommentieren werden Jan Platte und Ballack.

In der Konferenzschaltung gibt es auch Live-Ausschnitte vom Parallelspiel Inter gegen Benfica zu sehen.

Im TV wird das Spiel auch auf dem Sender DAZN 1 übertragen - auch hier wird ein Abo benötigt.

Gelingt noch das Wunder gegen City? Bayern patzt in der Liga auch gegen Hoffenheim

Nach der bitteren 0:3-Klatsche im Hinspiel gegen City erwischten die Bayern am Wochenende im Liga-Heimspiel gegen Hoffenheim ebenfalls keinen guten Tag. Die lethargische Leistung beim 1:1-Remis gegen die TSG hinterließ bei den Bossen auf der Tribüne ratlose und verärgerte Minen. Die Tabellenführung in der Meisterschaft war nur deswegen nicht futsch, weil der BVB bei einem turbulenten 3:3 gegen Stuttgart ebenfalls Punkte liegen ließen.

Schaffen die Bayern im Viertelfinal-Rückspiel gegen City noch das Wunder? © IMAGO/MB Media

Die Citizens aus Manchester erledigten ihre Aufgabe in der Premier League gegen Leicester dagegen souverän und fuhren einen lockeren 3:1-Sieg ein. City befindet sich nach wie vor in Topform. Soll aus Sicht der Bayern noch das große CL-Wunder gelingen, so braucht es am Mittwoch einen absoluten Gala-Auftritt der gesamten Mannschaft. Ob es ausgerechnet im Rückspiel zur dringend benötigten Leistungs-Explosion kommt, scheint aufgrund der letzten Darbietungen allerdings mehr als fraglich.

Bayern empfängt City im Viertelfinal-Rückspiel: Die Übertragung der Champions League im Überblick

Begegnung FC Bayern München - Manchester City Anpfiff 21.00 Uhr Stadion Allianz Arena (München) TV DAZN 1 Live-Stream DAZN

