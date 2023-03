„Ich war schon immer ein Außenseiter“: Bayern-Verteidiger Stanisic überrascht mit Geständnis

Von: Antonio José Riether

Josip Stanisic ist beim FC Bayern immer da, wenn er gebraucht wird. Der Kroate sprach kürzlich über ein ungewöhnliches Thema, seine Rolle als Außenseiter.

München – Für die Fans des FC Bayern München ist Josip Stanisic ein besonderer Spieler. Als einziger gebürtiger Münchner ist der Rechtsverteidiger neben Thomas Müller einer von zwei Oberbayern im Profikader des Rekordmeisters. Doch nicht nur, weil Stanisic ein waschechtes Münchner Kindl ist, ist er beliebt, auch seine Leistungen auf dem Platz lassen die Fans staunen. Als kroatischer Nationalspieler durfte er kürzlich an der Pressekonferenz teilnehmen und sprach dabei offen über seine Persönlichkeit.

Josip Stanisic: Kroatischer FC-Bayern-Profi gab vor EM-Quali-Start eine Pressekonferenz

Mit den Kroaten wurde Stanisic bei der WM in Katar noch Dritter, auch wenn der 22-Jährige nur beim Spiel um Platz drei gegen Marokko mitwirkte. Der achtmalige Nationalspieler und seine Mannschaft starten am Samstag in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland, am ersten Spieltag geht es in Split gegen Wales, am Dienstag spielen die „Karierten“ in der Türkei.

Vor den beiden Partien beantwortete Stanisic die Fragen der kroatischen Journalisten auf der Presserunde, dabei ging es nicht nur um die Konkurrenzsituation innerhalb des Nationalteams, sondern auch um seine Rolle beim FC Bayern. Mit seinem Konkurrenten Josip Juranovic von Union Berlin, der ebenfalls auf der rechten Abwehrseite beheimatet ist, gebe es „keinen Ärger“, in der Nationalelf helfe man einander. „Wir sind Konkurrenten, aber wir verstehen uns auch sehr gut“, meinte Stanisic.

Josip Stanisic über Konkurrenz beim FC Bayern: Cancelo-Transfer „war kein Problem für mich“

Im Verein ist Stanisic die hohe Konkurrenz gewohnt, mit Benjamin Pavard, Noussair Mazraoui, Bouna Sarr und besonders Joao Cancelo stehen mehrere nominelle Rechtsverteidiger im Kader der Münchner. „Als ich hörte, dass Cancelo kommen würde, wusste ich, dass die Situation für mich viel schwieriger werden würde, aber ich hatte vorher viel Konkurrenz, also war es kein Problem für mich“, meinte er darum auf Nachfrage bei der Pressekonferenz. Für die bevorstehenden Länderspiele sei er angesichts seiner letzten Auftritte „voller Zuversicht“.

Dass das Eigengewächs Stanisic in letzter Zeit regelmäßig beim FC Bayern zum Einsatz kam, ist offenbar keine Selbstverständlichkeit. „Ich bin froh, dass ich in der vergangenen Zeit mehr Spiele gemacht habe, wir haben in einer anderen Formation gespielt. Pavard war rotgesperrt, Upamecano auch“, erinnert er an die Sperren seiner Kollegen. „Manchmal braucht man Glück, ich glaube, ich habe die Chance, die sich mir bot, gut genutzt.“ Damit meint er besonders das Champions-League-Duell gegen PSG, in dem er Kylian Mbappé komplett aus dem Spiel nahm.

FC-Bayern-Eigengewächs Josip Stanisic spielte bereits achtmal für die kroatische Nationalmannschaft. © Ulrich Wagner/imago

FC-Bayern-Profi Josip Stanisic: „Ich war mein ganzes Leben lang ein Außenseiter“

Während der Presserunde wurde es auch emotionaler, nämlich als Stanisic über seinen persönlichen Weg sprach. Der Kicker, der einst beim FC Perlach mit dem Fußballspielen begann, wurde nach sechs Spielzeiten beim TSV 1860 München im Alter von 15 Jahren aussortiert. In eineinhalb Jahren beim SC Fürstenfeldbruck empfahl er sich für die Jugendabteilung des FC Bayern, der er sich Anfang 2017 anschloss. Über die Jugenden und Zweitvertretung kam er ins Bundesliga-Team.

„Mein Weg war schon immer schwierig, manchmal frage ich mich warum“, sagte er auf der Pressekonferenz und begründete dies mit seinem Charakter. „Ich war mein ganzes Leben lang ein Außenseiter, also habe ich mich daran gewöhnt. Du hast nichts zu verlieren. Wenn ich eine Chance bekomme, will ich gut spielen und zeigen, dass ich ein guter Spieler bin, nicht nur für die Bank und den Ersatzspieler“, so Stanisic. Die Demut merkt man dem Kroaten auf und neben dem Platz an, beim FC Bayern entwickelte er sich still und leise zum Leistungsträger. Beim Nationalteam ist er ebenfalls auf einem guten Weg. (ajr)