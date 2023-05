Kommt BVB-Star zum Nulltarif? FC Bayern baggert offenbar an Guerreiro

Von: Marcel Schwenk

Raphael Guerreiro wird Borussia Dortmund nach sieben Jahren ablösefrei verlassen. Führt ihn sein Weg zum FC Bayern München?

München/Dortmund – Die chaotische Saison des FC Bayern München fand durch den Gewinn der elften Meisterschaft in Folge zumindest sportlich einen versöhnlichen Abschluss. Dass bereits unmittelbar nach Abpfiff Medien von der Trennung von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn berichteten, passt dann aber in das Bild des FCB in der Spielzeit 2022/23.

Raphael Guerreiro Geburtsdatum und -ort: 22. Dezember 1993 in Le-Blanc Mesnil (Frankreich) Bisherige Vereine im Profibereich: SM Caen, FC Lorient, Borussia Dortmund Beim BVB seit: Juli 2016 Vertrag beim BVB bis: Juni 2023

FC Bayern: Transfersommer könnte ereignisreich werden

Nicht nur auf der Führungsebene der Münchner wird es Veränderungen geben, der Kader dürfte ebenfalls einer gründlichen Prüfung unterzogen werden. Die Verpflichtung eines neuen Stürmers dürfte im Fokus stehen, zudem soll wohl auch ein defensiver Mittelfeldspieler kommen. Declan Rice von West Ham United gilt als ein Kandidat, das Preisschild des Engländers hat es jedoch in sich.

Auch in der Abwehr könnte sich einiges tun. Innenverteidiger Benjamin Pavard wird immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht, mehrere Top-Klubs sollen am 27-Jährigen, der laut Sport Bild seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, interessiert sein.

Soll ein Kandidat beim FC Bayern München sein: Raphael Guerreiro. © Revierfoto/Imago

FC Bayern: Raphael Guerreiro soll ein Thema sein

Zudem berichten mehrere Medien, dass die Kaufoption für Außenverteidiger Joao Cancelo nicht gezogen wird. Linksverteidiger Alphonso Davies soll zudem das Interesse mehrerer Spitzenvereine geweckt haben, dazu zählen angeblich Real Madrid und Manchester United. Die Personaldecke könnte unter gewissen Umständen also dünner werden, Neuverpflichtungen wären erforderlich – und ein langjähriger BVB-Star soll laut Sky auf der FCB-Liste stehen.

Dabei handelt es sich um Raphael Guerreiro. Der Portugiese spielte die vergangenen sieben Jahre beim BVB, hat seinen auslaufenden Kontrakt allerdings nicht verlängert und wäre somit ablösefrei zu haben. Am Montag verabschiedete sich Guerreiro bereits via Instagram von den BVB-Fans und bedankte sich für die gemeinsame Zeit.

FC Bayern führte angeblich schon Gespräche mit Guerreiro

Führt ihn sein Weg nun zum größten nationalen Konkurrenten? Laut dem Bericht fanden bereits Gespräche statt, „da der Verein sich der Tatsache bewusst war, dass er den BVB nach dieser Saison verlassen wird“. Diese sollen „gut“ verlaufen sein, allerdings sei noch „unklar, ob der neue Transfervorstand die Gespräche fortsetzen wird“.

Ähnlich wie Davies hat Guerreiro seine Stärken eher im Offensivbereich, ist darüber hinaus auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar. Bayern-Trainer Thomas Tuchel, an dessen Verbleib Didi Hamann Zweifel äußerte, kennt den 29-Jährigen noch aus der gemeinsamen Zeit beim BVB.

In der kürzlich zu Ende gegangenen Saison absolvierte Guerreiro 36 Pflichtspiele für den Vizemeister, in denen sechs Treffer erzielte und 14 weitere vorbereitete. Auch beim 2:2 gegen Mainz 05, das den BVB den Titel kostete, trug sich der 64-malige Nationalspieler in die Torschützenliste ein. (masc)