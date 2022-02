FC Bayern München gegen Greuther Fürth: So sehen Sie das Bundesligaspiel live im TV und im Stream

Bundesliga

Von Sascha Mehr schließen

In der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf Greuther Fürth: So sehen Sie das Spiell live im TV und im Stream.

München – In der Bundesliga kommt es am 23. Spieltag zum Duell David gegen Goliath, denn der Tabellenführer FC Bayern München empfängt in der heimischen Allianz-Arena Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Der FCB hat gegen den Tabellenletzten drei Punkte fest eingeplant, die ihn einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel bringen. Es wäre übrigens der zehnte Bundesliga-Titel in Serie für den deutschen Rekordmeister.

Der FC Bayern München kann womöglich im Spiel gegen Fürth auf Offensivspieler Jamal Musiala zurückgreifen, wie Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz bestätigte: „Die Freitestung bei Jamal Musiala war negativ, er kann wieder raus. Er muss heute noch die Untersuchung machen, um Rückschlüsse ziehen zu können, ob alles in Ordnung ist. Wenn die positiv verläuft, ist es eine Abwägungssache, ob er am Sonntag dabei sein kann.“

FC Bayern München gegen Greuther Fürth: Gastgeber klarer Favorit

Der Coach des FC Bayern München gibt weitere Updates zu fraglichen Spielern für die Bundesliga-Partie am Sonntag (20.02.2022): „Serge Gnabry ist ein bisschen angeschlagen, hat muskulär reagiert. Er ist heute drin geblieben. Kingsley Coman hat einen Schlag auf die Wade bekommen, er ist noch ein bisschen fraglich für Sonntag. Da müssen wir abwarten.“

Lob gab es von Julian Nagelsmann für den kommenden Gegner. „Fürth ist eine defensiv sehr fleißige Mannschaft. Sie sind aktuell defensiv sehr stabil. Sie hatten eine schwierige Hinrunde und haben sich gut entwickelt. Wir sind gefordert und auch gewillt, ein gutes Spiel zu machen am Sonntag“, so der FCB-Coach.

Das Bundesliga-Match zwischen dem FC Bayern München und Greuther Fürth steigt am Sonntag, 20. Februar 2022, um 15.30 Uhr in der Münchener Allianz-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München gegen Greuther Fürth: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Greuther Fürth wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

FC Bayern München gegen Greuther Fürth: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem FC Bayern München und Greuther Fürth im Live-Stream übertragen.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

