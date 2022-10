FC Bayern München gegen Viktoria Pilsen: Champions League heute live im Stream und TV

Der FC Bayern München trifft in der Champions League auf Viktoria Pilsen. © IMAGO/Marcio Machado

In der Champions League empfängt der FC Bayern München Viktoria Pilsen. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

München - Der FC Bayern München spielt, anders als in der Fußball-Bundesliga, eine bislang überzeugende Saison in der UEFA Champions League. Am 1. Spieltag gelang der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ein 2:0-Sieg beim italienischen Top-Klub Inter Mailand. Anschließend kam es in der heimischen Allianz Arena zum Wiedersehen mit Robert Lewandowski, der im Sommer zum FC Barcelona wechselte. Dem Pole gelang bei seiner Rückkehr kein Treffer und der FC Bayern München siegte mit 2:0.

Nach zwei Spielen gegen die vermeintlich stärksten Konkurrenten in der Gruppe C liegt der deutsche Rekordmeister mit der optimalen Punktausbeute auf Position eins. Nun kommt es zu zwei Duellen mit dem schwächsten Klub in der Gruppe, Viktoria Pilsen aus Tschechien. Zunächst geht es in der Allianz Arena gegen den Außenseiter, bevor es eine Woche später zum Auswärtsspiel nach Tschechien geht.

FC Bayern München gegen Viktoria Pilsen: Gastgeber haushoher Favorit

Am 1. Spieltag der UEFA Champions League kassierte der kommende Gegner des FC Bayern München eine krachende Niederlage beim FC Barcelona. Nach 90 Minuten stand es 5:1 für die Katalanen, die Viktoria Pilsen nicht den Hauch einer Chance ließen. Mann des Abends war Robert Lewandowski, der die Gäste mit drei Treffern fast im Alleingang besiegte. Im ersten Heimspiel der Königsklasse ging es dann gegen Inter Mailand, die Italiener erwiesen sich aber ebenfalls als zu stark und Pilsen steckte die zweite Schlappe ein.

Für Viktoria Pilsen sieht es nach zwei Niederlagen und zwei Partien gegen den FC Bayern München vor der Brust, selbst im Kampf um Position drei in der Gruppe C schlecht aus. Die Tschechen benötigen in den verbleibenden vier Spielen schon ein kleines Fußballwunder, um in einem internationalen Wettbewerb zu überwintern.

Die Champions League-Partie zwischen dem FC Bayern München und Viktoria Pilsen steigt am Dienstag, 4. Oktober 2022, um 18.45 Uhr in der Münchener Allianz-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München gegen Viktoria Pilsen: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen FC Bayern München und Viktoria Pilsen wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

FC Bayern München gegen Viktoria Pilsen:: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Viktoria Pilsen im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 04.10.2022 , um 18.15 Uhr mit den Vorberichten, um 18.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

