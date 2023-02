FC Bayern München gegen VfL Bochum: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der FC Bayern München empfängt den VfL Bochum. © IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der FC Bayern München den VfL Bochum: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

München - Der 20. Spieltag steht an in der Fußball-Bundesliga und es kommt zum Duell „David gegen Goliath“. In der Münchener Allianz Arena trifft der FC Bayern auf den VfL Bochum und ist haushoher Favorit gegen den Klub aus dem Ruhrpott. Der FC Bayern München will nach dem Erfolg in Wolfsburg einen weiteren Sieg, um die Tabellenführung in der Bundesliga zu festigen, die Gäste aus Bochum hoffen auf eine faustdicke Überraschung.

„Ryan Gravenberch fällt aus. Er wird am Sonntag wieder das Spielersatztraining machen und gegen PSG zur Verfügung stehen. Leon Goretzka wird morgen für Kimmich spielen, er wird die Sechs besetzen“, gibt FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann Einblick in das Personal des deutschen Rekordmeisters. „Leon hat das schon ein paarmal gespielt, er weiß, was er zu tun hat. Er hat andere Aufgaben, ist nicht der klassische Box-to-Box-Spieler. Bochum chipt viele lange Bälle ins Zentrum. Da brauchen wir einen Sechser, der die Position gut hält“, so Nagelsmann weiter.

FC Bayern München gegen VfL Bochum: Gastgeber klarer Favorit

„Wir müssen konzentriert bleiben. Bochum ist ein wichtiges Spiel für die Bundesliga. Aber ein Ergebnis hat immer Einflüsse auf das nächste Spiel, auch in der Champions League. Unsere Leistung gegen Bochum kann auch den Auftritt in Paris beeinflussen“, sagte der FC Bayern Coach auf der Pressekonferenz und lässt nicht zu, dass Bochum auf die leichte Schulter genommen wird.

Thomas Letsch, Trainer des VfL Bochum, blick auf das Spiel gegen den FC Bayern München voraus. „Das ist für uns ein weiteres Highlight. Es ist eine extrem spannende Englische Woche. Es sind etwa 40 Stunden, seit das Spiel gegen Dortmund vorbei ist. Natürlich sind die Jungs noch etwas müde, aber morgen um 15:30 Uhr werden wir voll da sein. Wir wissen um die Qualität des FC Bayern. Wir reden von einem Team, das die Champions League gewinnen will und zu den Top 5-Teams in Europa gehört. Die Rollen sind noch klarer Verteilt als am Mittwoch.“

Das Spiel des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum findet am Samstag, 11. Februar 2023, in München statt. Anpfiff ist um 15 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Bayern München gegen VfL Bochum: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

FC Bayern München gegen VfL Bochum: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Bayern München gegen VfL Bochum wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in München startet am Samstag, 11. Februar 2023, um 15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

FC Bayern München gegen VfL Bochum: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

(smr)