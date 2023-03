FC Bayern München gegen FC Augsburg: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der FC Bayern München den FC Augsburg: So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

München - In der Fußball-Bundesliga steht der 24. Spieltag an und der FC Bayern München trifft auf den FC Augsburg. Im bayerischen Duell ist die Favoritenrolle klar verteilt, aber zuletzt zeigte der 1. FC Köln, dass es als klarer Außenseiter nicht unmöglich ist, in der Allianz Arena zu punkten. Der FC Bayern will weitere drei Punkte im Titelrennen sammeln, der FCA benötigt die Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

„Wir haben sowohl im Pokal als auch im Hinspiel Probleme mit der Art und Weise von Augsburg gehabt. Wir haben eine Idee entwickelt, wie wir das hinkriegen. Ich denke, dass wir gut präpariert sind“, sagte FCB-Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Lob gab es vom Coach für Serge Gnabry: „Wir hatten ein gutes Gespräch, er hat ein gutes Spiel gemacht und ein schönes Tor geschossen. Wichtig ist, dass du es von der Herangehensweise gut machst. Es war sehr gut, er hat ein Tor gemacht und auch sonst einen guten Eindruck gemacht.“

Der FC Bayern München trifft auf den FC Augsburg. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

FC Bayern München gegen FC Augsburg: Wer holt sich den Sieg?

Joao Cancelo, der zuletzt auf der Bank saß, wird gegen Augsburg spielen. „Stand jetzt kriegt er die Chance, von Anfang an zu spielen. Er hat immer eine gute Reaktion gehabt. Das eine Training war nicht so gut, aber danach hatten wir ein sehr gutes Gespräch. Das Gespräch war sehr offen, hat ihm sehr gutgetan“, bestätigte Nagelsmann.

Eine erfreuliche Nachricht gab es wegen eines Rückkehrers. „Noussair Mazraoui ist wieder im Kader, macht einen guten Eindruck. Ich bin guter Dinge, dass er gut wieder Richtung 100 Prozent ist. Ich bin guter Dinge, dass er zeitnah wieder die guten Dinge im Spiel zeigen kann.

Das Spiel des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg findet am Samstag, 11. März 2023, in München statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Bayern München gegen FC Augsburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

FC Bayern München gegen FC Augsburg: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Bayern München gegen FC Augsburg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in München startet am Samstag, 11. März 2023 , um 15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

