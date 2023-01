FC Bayern München gegen FSV Mainz 05: DFB-Pokal live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Der FC Bayern München steckte zuletzt in einer kleinen Ergebniskrise, gegen Mainz muss im Pokal aber ein Sieg her. © Mladen Lackovic/imago

Der FC Bayern München muss im Mainz zum DFB-Pokal-Achtelfinale antreten. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Mainz – Drei Bundesliga-Spiele ist das Kalenderjahr 2023 alt, dreimal reichte es beim FC Bayern München nur für ein Unentschieden. Keine gute Bilanz für den Rekordmeister. Jetzt steht direkt die nächste englische Woche an, im DFB-Pokal-Achtelfinale wartet der FSV Mainz 05. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr am Mittwoch (01. Februar).

„Wir sind alles andere als gut in die zweite Saisonhälfte gestartet“, bilanzierte Oliver Kahn nach den drei Bundesligaspielen. Mit den drei Unentschieden schmolz auch der Vorsprung auf die Verfolger, Union Berlin ist nur noch einen Punkt hinter dem FC Bayern München. Der DFB-Pokal soll es nun richten.

FC Bayern München: „K.o.-Spiel zum richtigen Zeitpunkt“

„Gott sei Dank. Das ist genau das, was die Mannschaft jetzt braucht. Das K.o.-Spiel kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Da müssen wir jetzt richtig Gas geben“, wurde Kahn vor der Partie in der SportBild zitiert. Dass der FC Bayern München überhaupt das Achtelfinale erreicht hat, ist schon eine gute Neuigkeit für den Rekordmeister. Denn in den vergangenen zwei Jahren schieden die Münchner bereits in der zweiten Runde des DFB-Pokals aus.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München findet am Mittwoch, 1. Februar 2023, in Mainz statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München: DFB-Pokal live im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt das Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München live und in voller Länge im Free-TV.

Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky sowie ARD und ZDF.

1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Der Countdown zum Spiel in Mainz startet am Mittwoch, 1. Februar 2023, um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten.

Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

