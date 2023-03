FC Bayern Frauen gegen FC Arsenal: Champions League jetzt live im Free-TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Die Frauen des FC Bayern München müssen im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Arsenal ran. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und Live-Stream.

München - Die Männer des FC Bayern München haben sich im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint Germain durchgesetzt und treffen demnächst auf Manchester City. Bei der Frauenmannschaft des FC Bayern steht das Viertelfinale in der Womens Champions League bereits jetzt an. Es geht gegen den englischen Klub FC Arsenal um den Einzug ins Halbfinale des Wettbewerbs.

FC Bayern München gegen FC Arsenal: Hinspiel im Viertelfinale der Womens Champions League

Die Gruppenphase der Champions League der Frauen endete kurz vor Weihachten vergangenen Jahres und wird nun mit der K.o.-Phase fortgesetzt. Der FC Bayern konnte in der Vorrunde überzeugen und schlug unter anderem Top-Klub FC Barcelona in der Allianz Arena mit 3:1 und setzte damit ein dickes Ausrufezeichen. Hinter den Katalanen wurde man aufgrund des schlechteres Torverhältnis Zweiter und muss mit dem FC Arsenal jetzt gegen einen Gruppensieger antreten.

Der FC Bayern München trifft auf den FC Arsenal. © IMAGO/Markus Fischer

Der FC Bayern will versuchen, sich im Hinspiel eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel in London zu erarbeiten. Einfach wird es gegen den FC Arsenal aber keinesfalls, der englische Klub setzte sich in seiner Gruppe gegen den amtierenden Womens-Champions-League-Sieger Olympique Lyon durch.

Die Womens-Champions-League-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal steigt am Dienstag, 21. März 2023, um 18.45 Uhr in München. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München gegen FC Arsenal: Womens Champions League live im Free-TV?

Das Womens-Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal wird live im Free-TV bei DAZN RISE übertragen.

wird im bei übertragen. Die TV-Rechte der Womens Champions League liegen derzeit beim Streaminganbieter DAZN.

FC Bayern München gegen FC Arsenal: Womens Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN RISE wird das Womens-Champions-League-Match zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal im kostenlosen Live-Stream übertragen.

wird das Womens-Champions-League-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag , 21. März 2023, um 18.30 Uhr mit den Vorberichten, um 18.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN RISE sehen zu können, benötigen Sie kein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)