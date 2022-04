FC Bayern München gegen FC Villarreal: So sehen Sie das Champions League-Spiel live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München trifft in der Champions League auf den FC Villarreal. © Sergio Ruiz/Imago Images/PRESSINPHOTO

In der Champions League empfängt der FC Bayern München den FC Villarreal: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

München – Der FC Bayern München steht vor dem Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League gegen den FC Villarreal gehörig unter Druck, denn als großer Favorit verlor man das Hinspiel in Spanien mit 0:1 und benötigt nun dringend einen Sieg, um im Wettbewerb zu bleiben. Durch den Wegfall der Auswärtstorregel, reicht ein einfacher Sieg dem FC Bayern München, um die Verlängerung zu erreichen. Ein höherer Erfolg würde das Weiterkommen bedeuten. Bei einem Remis oder einer Niederlage scheidet der FCB aus der Königsklasse des europäischen Fußballs aus.

Definitiv nicht dabei im Rückspiel gegen den FC Villarreal ist Niklas Süle, der im Abschlusstraining fehlte und auch für das Spiel keine Option ist. „Niki fehlt auf jeden Fall, er hat Influenza“, bestätigte Trainer Julian Nagelsmann den Ausfall des Innenverteidigers. Dafür rückt der Spanier Lucas Hernandez wieder in den Kader, der im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg passen musste.

FC Bayern München gegen FC Villarreal: Gastgeber selbstbewusst vor Rückspiel

„Wir haben Charaktere in der Mannschaft, die einen großen Ehrgeiz hat. Mit uns ist nicht zu spaßen, wenn wir das Hinspiel verloren haben. Das Gute ist, dass das Weiterkommen noch in unserer Hand liegt“, zeigt sich Manuel Neuer selbstbewusst. „Villarreal ist ein Team, das gut kontern kann. Wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen und haben die Fans im Rücken. Wir hatten schon häufiger K.o.-Spiel, wo wir mit einem nicht so guten Hinspielergebnis reingegangen sind. Wir haben keine Angst“, so der Keeper des FC Bayern München weiter.

Julian Nagelsmann stellte vor dem Rückspiel gegen Villareal klare Forderungen an seine Mannschaft: „Was nicht passieren darf, dass wir Villarreal Zeit lassen, ihre Qualität auf den Platz zu bekommen. Wir müssen etwas ekliger spielen. Aber wir sollten nicht so viel darüber reden, sondern müssen es morgen machen.“ „Die Führungsspieler und alle anderen Spielern müssen sich bewusst sein, dass wir alle Verantwortung haben und gemeinsam weiterkommen wollen. Es geht um viel, deshalb müssen wir auch viel investieren“, so der Coach des FC Bayern München.

Die Champions League-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal steigt am Dienstag, 12. April 2022, um 21.00 Uhr in der Münchener Allianz Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

FC Bayern München gegen FC Villarreal: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit der Streaminganbieter DAZN und der Streaming-Dienst Amazon Prime.

FC Bayern München gegen FC Villarreal: Champions League live bei Amazon Prime

Um die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen.

Um die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen. Apps: Amazon Prime im iTunes-Store (Apple); Amazon Prime im Google-Play-Store (Android).

FC Bayern München gegen FC Villarreal: Champions League-Highlights im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-League-Match zwischen FC Bayern München und dem FC Villarreal nicht im Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-League-Match zwischen übertragen. Dafür bietet DAZN am Dienstag, 12.04.2022, eine Stunde nach Abpfiff, die Highlights der Partie an.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

