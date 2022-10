FC Bayern München beim FC Barcelona jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der FC Bayern München ist zu Gast beim FC Barcelona. © IMAGO

In der Champions League ist der FC Bayern München zu Gast beim FC Barcelona. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Stream.

München - Beim FC Bayern München ist von der Krise von vor ein paar Wochen nichts mehr zu spüren. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League zeigt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann aktuell starke Leistungen und lässt den Gegnern keine Chance. In der nächsten Partie geht es ins Camp Nou zum FC Barcelona, wo es zum erneuten Wiedersehen mit Robert Lewandowski kommt.

Die Generalprobe für das Champions League-Match in Barcelona gestaltete der FC Bayern München erfolgreich. Bei der TSG Hoffenheim gab es einen souveränen 2:0-Sieg. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Die ersten 35 Minuten waren Weltklasse von uns, wirklich extrem guter Fußball, sehr viel Torraumszenen, sehr gute Spieleröffnungen bei hohem Druck. Da hatte Hoffenheim wenig Situationen, dann haben wir 10 Minuten etwas Gas rausgenommen. Da hatten sie zwei gute Chancen und Ulle hat klasse reagiert“ wird Trainer Nagelsmann auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

FC Bayern München beim FC Barcelona: Erneutes Wiedersehen mit Lewandowski

„Das war heute ein wichtiger Sieg, auch wenn wir nicht überragend gespielt haben. Wir waren souverän, haben aber unsere Chancen nicht alle verwertet. Aber wir haben zu null gespielt, das ist immer wichtig für uns. Unsere Intensität in der zweiten Halbzeit war nicht wie in der ersten. Wir waren in der ersten Hälfte aggressiver. Aber ein Kompliment geht an die Mannschaft, dass wir kein Gegentor bekommen haben“, ist Innenverteidiger Matthijs de Ligt froh über den Auswärtssieg.

Der FC Bayern München hat das Achtelfinale der Champions League bereits erreicht - in Barcelona soll auch der Gruppensieg sichergestellt werden. Mit einem Sieg gegen Lewandowski & Co. wäre dem deutschen Rekordmeister die Spitzenposition nicht mehr zu nehmen. Die Spanier hingegen brauchen ein mittelgroßes Wunder, um in der Königsklasse zu überwintern. Realistischer ist ein Abstieg in die Europa League.

Die Champions League-Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München steigt am Mittwoch, 26. Oktober 2022, um 21:00 Uhr in Barcelona. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München beim FC Barcelona: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München wird nicht live im Free-TV übertragen.

dem wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

FC Bayern München beim FC Barcelona: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 26.10.2022 , um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)