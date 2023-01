Last-Minute-Abgang: Leistungsträger will FC Bayern München wegen Cancelo sofort verlassen

Von: Sascha Mehr

Teilen

Benjamin Pavard (Mitte) vom FC Bayern München. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ein Defensivspieler des FC Bayern München will den Klub sofort verlassen. Ist ein spontaer Abgang am Deadline-Day noch realistisch?

München - Der FC Bayern München hat auf der Zielgeraden einen Neuzugang verpflichtet. Am Deadline-Day kommt João Cancelo per Leihe von Manchester City. Der deutsche Rekordmeister hat sich zudem eine Kaufoption für den Sommer gesichert. „Es ist ein sehr gutes Gefühl. Ich habe die Chance genutzt. Ich kannte diesen großen Verein und wollte diese Möglichkeit nutzen und so schnell wie möglich mit den anderen Spielern trainieren. Ich freue mich auf die Arbeit“, sagte der portugiesische Nationalspieler bei seiner Vorstellung.

FC Bayern München: Nagelsmann freut sich über Neuzugang

Trainer Julian Nagelsmann freut sich auf den neuen Spieler, durch den er in der Außenverteidigung mehr Optionen hat. „Er kann viele Positionen spielen, er ist ein sehr offensiver Außenverteidiger. Er hat viele Fähigkeiten auch nach innen zu gehen, kann auch gute Flanken schlagen. Er hat ein bisschen eine andere Charakteristik als die Spieler, die wir auf den Positionen haben. Es ist eine sehr sinnvolle Verstärkung“, sagte der FCB-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal beim FSV Mainz 05.

Ein Spieler, der zuletzt mit einem Abschied nach der laufenden Saison liebäugelte, ist Benjamin Pavard. Durch die Verpflichtung von Cancelo ist jetzt noch ein Konkurrent mehr im Kader des FC Bayern München - ist dadurch ein Last-Minute-Abschied des Franzosen möglich? Wie die spanische Tageszeitung Mundo Deportivo berichtet, soll Pavard den FC Bayern München sofort verlassen wollen. Sein Ziel sei demnach der FC Barcelona, zu dem es ihn im Sommer wohl eh ziehen würde.

FC Bayern München: Pavard will sofort weg

Nagelsmann will von einem Winter-Abgang von Pavard nichts wissen. „Mit ihm plane ich wie die letzten Monate auch. Er hat bei mir sehr viel gespielt – überwiegend außen, aber auch innen. Benji hat das immer, wenn er innen gespielt hat, sehr gut gemacht. Da war ich sehr zufrieden und er wird auch jetzt sicherlich mehr innen spielen. Wir sind froh, dass wir Benji da haben. Er gibt uns fußballerisch ein gutes Element – durch eine gute Eröffnung, einen guten Diagonalball“, so der 35-jährige Coach.

Unterdessen ist ein Neuzugang unzufrieden mit seiner Rolle beim FC Bayern München. Einem Abschied per Leihe schiebt der Klub aber einen Riegel vor. (smr)