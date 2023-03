Kampf um Megatalent: ÖFB-Coach Rangnick taucht in München auf – DFB könnte leer ausgehen

Von: Melanie Gottschalk

Während der DFB bei Jamal Musiala die Nase vor den Engländern hatte, könnte Deutschland bei dem nächsten Megatalent des FC Bayern den Kürzeren ziehen.

München - Der 17 Jahre alte Paul Wanner gilt als eines der größten Talente beim FC Bayern München. Aktuell spielt er noch in der Reservemannschaft des Rekordmeisters in der Regionalliga, ihm wird aber eine große Karriere vorausgesagt.

Der Youngster besitzt bei den Münchnern einen Vertrag bis 2027, durfte in der vergangenen Saison schon insgesamt sechsmal bei den Profis ran. Dort wurde er kurz nach seinem 16. Geburtstag zum jüngsten Spieler der Vereinsgeschichte in der Bundesliga sowie später zum jüngsten deutschen Meister und jüngsten Spieler des FC Bayern in der Champions League.

FCB-Youngster Paul Wanner kann zwischen DFB und ÖFB wählen

Sein Werdegang in der Nationalmannschaft ist hingegen noch völlig offen. Der Grund: Wanners Mutter ist Österreicherin, er selbst wurde dort geboren und besitzt neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch die österreichische. Da er noch kein Pflichtspiel mit einer A-Nationalmannschaft bestritten hat, könnte er sowohl für den DFB als auch für den ÖFB auflaufen.

Name: Paul Wanner Alter: 17 Jahre Verein: FC Bayern München Vertrag bis: 30.06.2027

Geht es nach Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick, gehört dies schon bald der Vergangenheit an, denn der 64-Jährige möchte das Mittelfeld-Juwel unbedingt von seiner Mannschaft überzeugen. Das dürfte auch der Grund sein, warum Rangnick am Wochenende den späten 3:2-Sieg der Bayern-Amateure im Grünwalder Stadion verfolgte.

Denn laut Informationen der Abendzeitung gab es kürzlich ein Treffen zwischen Wanner und Rangnick, bei dem der Nationalcoach dem 17-Jährigen eine klare Perspektive bis zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada aufgezeigt haben soll. Bereits im Dezember lud Rangnick Wanner zu einem Lehrgang der österreichischen Nationalmannschaft mit David Alaba und Co. ein.

Ralf Rangnick will FCB-Youngster Wanner zum ÖFB holen

Wanner könnte eine prägende Rolle in der österreichischen Nationalmannschaft spielen. Rangnick sieht in ihm nämlich einen Spieler, der dem ÖFB-Team noch fehlt. Der Mittelfeldmann hat schon eine extrem gute Übersicht und eine besondere Fähigkeit, Pässe in die Schnittstelle der Abwehr zu spielen. So jemanden kann der ehemalige Bundesliga-Trainer und -Manager in seinem Team gut gebrauchen.

Überzeugt Rangnick Wanner von seinem Plan, könnte der Mittelfeldspieler schon Ende März für die Quali-Spiele gegen Aserbaidschan und Estland nominiert werden – und mit einem Einsatz fest an das ÖFB-Team gebunden werden. Der DFB würde in diesem Fall leer ausgehen.

DFB kann Paul Wanner keine Versprechungen machen

Vor zwei Jahren hatte der DFB bei Jamal Musiala noch die Nase vorn gehabt und den damals 18-Jährigen von der deutschen Nationalmannschaft überzeugt. Eine solche Perspektive scheint Wanner in Deutschland nicht zu sehen.

Laut Abendzeitung soll es ebenfalls ein Gespräch mit dem deutschen Bundestrainer Hansi Flick gegeben haben, dieser konnte dem Mittelfeldspieler aber keine Versprechungen machen. Grund dafür ist das mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz und Julian Brandt bereits hochkarätig besetzte Mittelfeld des DFB-Teams. (msb)