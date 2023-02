FC Bayern nach möglichem CL-Aus: Plan B für zusätzliche Millionen steht wohl schon

Von: Marius Epp

Haben auch den langfristigen Erfolg des FC Bayern im Blick: Präsident Herbert Hainer (l.) und Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mit PSG muss der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League einen ganz schweren Brocken aus dem Weg räumen. Sollte das nicht klappen, gibt es schon einen Plan B.

München – Für solche Spiele spielt man beim FC Bayern: Das heiß ersehnte Achtelfinale zwischen den Münchnern und Paris St. Germain steht vor der Tür. Auch wenn Superstar Kylian Mbappé möglicherweise fehlt: Einen Favoriten gibt es nicht.

Spieler, Trainer und alle, die das Geschehen auf dem Spielfeld direkt beeinflussen können, denken natürlich nur ans Weiterkommen, nicht ans Ausscheiden. Das ist schließlich auch ihr Job. Doch hinter den Kulissen werden längerfristige Pläne verfolgt – wie zum Beispiel in der Marketingabteilung des Klubs.

FC Bayern plant offenbar Marketing-Trip nach Australien

Dort werden bereits Pläne für den kommenden Sommer geschmiedet. Auch das mögliche Achtelfinal-Aus in der Champions League ist ein Szenario, das längst einkalkuliert ist. Wird es gegen das Starensemble aus Paris nichts, eröffnet sich nämlich eine andere, lukrative Chance, wie auch tz.de berichtet: Eine Marketing-Reise ans andere Ende der Welt, nach Australien.

Wie die Sport Bild berichtet, ist ein solcher Trip bereits geplant, sollte die Nagelsmann-Elf in der Champions League schon früh die Segel streichen müssen. Wird das Finale am 10. Juni in Istanbul nicht erreicht, steht den Profis demnach eine strapaziöse Reise nach „Down Under“ bevor.

FC Bayern will Marke stärken: USA- und Asien-Reisen gab es schon öfter

Die Münchner wollen sich den Fans in Australien präsentieren und die Marke FC Bayern weiter international stärken. Möglich wäre ein solcher Trip kommenden Sommer, weil die Spieler eine lange Winterpause nach der WM hatten und in diesem Jahr kein Turnier ansteht.

Im vergangenen Jahr ging der Rekordmeister wieder einmal auf US-Tour, eine Asien-Reise gab es zuletzt 2017. Ein Australien-Besuch wäre ein Novum. In Shanghai, Bangkok und New York betreibt der Verein Auslandsbüros.

Die Vermarktung findet zwar im Hintergrund statt, ist aber genauso wichtig wie die Themen, die im medialen Vordergrund diskutiert werden. Wie aktuell vor allem das Thema Manuel Neuer. Torwart-Legende Sepp Maier sprang dem Bayern-Kapitän jüngst zur Seite, ein neuer Torwarttrainer ist auch schon da. (epp)