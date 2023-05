Wer wird Deutscher Meister? ChatGPT antwortet auf Bairisch und schickt Grüße an Franz Beckenbauer

Von: Alexander Kaindl

Die Bundesliga ist spannend wie selten. Wer wird Deutscher Meister? Bayern oder der BVB? ChatGPT hat uns diese Frage letztlich doch noch beantwortet.

München – Es gibt zwei Themen, an denen man im Frühjahr 2023 als Fußballfan nicht vorbeikommt: Der spannendste Meisterkampf in der Bundesliga seit einer gefühlten Ewigkeit. Und mögliche Vorhersagen oder Spielereien mit ChatGPT. Wir haben den Chatbot, der künstliche Intelligenz einsetzt, nun natürlich die Frage aller Fragen gestellt: Wer wird Deutscher Meister?

Bundesliga-Tabelle vor dem 32. Spieltag 1. FC Bayern München 65 Punkte 2. Borussia Dortmund 64 Punkte

Wer wird Deutscher Meister? ChatGPT im Interview

So ganz wollte sich ChatGPT in dieser Frage zunächst nicht festlegen. In unserem Interview mit dem etwas anderen Gesprächspartner haben wir letztlich aber doch eine Antwort bekommen – auch, weil es plötzlich um Franz Beckenbauer ging.

Hallo, ChatGPT. Der FC Bayern München ist aktuell Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft hat einen Punkt Vorsprung vor Borussia Dortmund. Es sind noch drei Spiele zu spielen. Wer wird am Ende Deutscher Meister?

Es ist schwer zu sagen, wer am Ende Deutscher Meister wird. Beide Teams haben starke Mannschaften und es wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Der FC Bayern München hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er auch in schwierigen Situationen gewinnen kann und verfügt über eine große Erfahrung und Qualität. Allerdings hat die Mannschaft auch in dieser Saison einige Schwächen gezeigt und könnte möglicherweise noch Punkte liegen lassen. Borussia Dortmund hat in den letzten Spielen eine starke Form gezeigt und konnte wichtige Siege erringen. Die Mannschaft verfügt über eine beeindruckende Offensivabteilung und könnte in den verbleibenden Spielen noch einmal alles geben, um den Titel zu gewinnen. Letztendlich wird es davon abhängen, wie sich beide Mannschaften in den verbleibenden Spielen präsentieren werden. Es ist möglich, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleibt und der Titel erst dann entschieden wird.

Bundesliga spannend wie selten: ChatGPT will sich nicht festlegen

FC Bayern oder Borussia Dortmund: Wem würdest du die Meisterschale eher gönnen?

Als KI habe ich keine persönlichen Präferenzen oder Emotionen, deshalb kann ich auch hier keine Meinung dazu haben, wem ich die Meisterschale eher gönnen würde. Es geht darum, wer am Ende der Saison die besten Leistungen zeigt und den Titel gewinnt.

Aber es muss doch eine Präferenz geben. Rot oder Gelb?

Ich verstehe, dass es eine gewisse Rivalität zwischen den Fans des FC Bayern und von Borussia Dortmund gibt, aber als KI habe ich keine Vorlieben oder Parteinahmen. Mein Ziel ist es, objektive Informationen und Fakten bereitzustellen und neutral zu bleiben. Es geht um die sportliche Leistung und nicht um die Farben der Mannschaften.

FC Bayern muss am 33. Spieltag gegen starke Leipziger ran

Na gut. Versuchen wir es noch einmal anders: Wer hat aktuell die bessere Form in der Bundesliga? Bayern oder Dortmund?

Borussia Dortmund hat derzeit die bessere Form in der Bundesliga gezeigt, da sie in den letzten Spielen wichtige Siege gegen starke Gegner wie Wolfsburg und Leipzig errungen haben. Der FC Bayern München hat in den letzten Spielen auch gute Leistungen gezeigt, musste jedoch eine Niederlage gegen Mainz hinnehmen. Es wird aber darauf ankommen, wer in den verbleibenden Spielen konstanter und erfolgreicher spielt.

Dann schauen wir uns doch einmal das Restprogramm an.

Das Restprogramm des FC Bayern München in der Bundesliga sieht wie folgt aus: FC Schalke 04, RB Leipzig, 1. FC Köln. Das Restprogramm von Borussia Dortmund in der Bundesliga sieht wie folgt aus: Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, Mainz 05. Beide Teams haben noch schwierige Gegner vor sich, aber aufgrund der aktuellen Tabellensituation hat Borussia Dortmund den vermeintlich leichteren Weg, da sie gegen Mannschaften spielen, die im unteren Tabellendrittel stehen. Der FC Bayern München muss gegen RB Leipzig, die derzeit auf dem zweiten Platz stehen, antreten.

Leipzig ist doch nicht Zweiter.

Da muss ich mich korrigieren. Aktuell steht RB Leipzig auf dem dritten Platz in der Tabelle der Bundesliga. Der FC Bayern München muss jedoch trotzdem gegen eine starke Leipziger Mannschaft spielen, die in den letzten Jahren in der Bundesliga und auch international sehr erfolgreich war.

Da Bayern also am 33. Spieltag gegen starke Leipziger antreten muss: Könnte das zum Stolperstein im Meisterrennen werden?

Ja, das Spiel gegen RB Leipzig könnte definitiv ein Stolperstein im Meisterrennen für den FC Bayern München sein, da Leipzig eine starke Mannschaft mit vielen talentierten Spielern ist, die immer in der Lage sind, ihre Gegner zu überraschen. Die Leipziger haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie gegen Top-Mannschaften wie Bayern sehr gut spielen können und auch in dieser Saison haben sie schon einige starke Leistungen abgeliefert. Es wird also sicherlich ein schwieriges Spiel für den FC Bayern, aber auch für RB Leipzig, da beide Mannschaften um wichtige Punkte kämpfen und alles geben werden, um zu gewinnen.

Wer wird Deutscher Meister? ChatGPT antwortet auf Bairisch und schickt Grüße an Franz Beckenbauer

Klingt logisch. Eine endgültige Prognose im Meisterrennen traust du dir aber nicht zu?

Als KI-Modell halte ich mich an die verfügbaren Daten und Fakten und versuche, eine objektive Prognose zu erstellen. Da der Ausgang des Meisterrennens von vielen Faktoren abhängt und es auch immer Überraschungen geben kann, ist es schwer, eine endgültige Prognose abzugeben. Letztendlich müssen die Spiele gespielt werden und es wird sich zeigen, wer am Ende die Nase vorn hat.

Einverstanden. Du hältst es also wie der Kaiser: Schau‘n mer mal! Noch Grüße in Richtung Franz Beckenbauer?

Selbstverständlich, ich grüße Franz Beckenbauer, eine lebende Legende des deutschen Fußballs, und alle Fußballfans, die gespannt auf das Ende des Meisterrennens in der Bundesliga warten. Schauen wir mal, wie es ausgeht!

An deinem bayerischen Dialekt müssen wir aber noch arbeiten. Kosd du koa Bairisch?

I mechad scho sogn, dass i a weng Bairisch ko. Aba oiso so guad is des hoid a ned. Wos genau mechadst denn wissn?

Wos moanst, wer werd Moasda?

Möglicherweise wird Bayern wieder Meister, aber es gibt keine Garantie dafür, da der Titelkampf sehr eng ist und sowohl Bayern als auch Dortmund noch schwere Spiele vor sich haben.

Antworte bitte auf Bairisch.

Ja, i denk scho dass de Buam wieda Moasda wern.

Vielen Dank für das Gespräch!

Gerne g‘scheh‘n! Pfiat di!

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Alexander Kaindl sorgfältig überprüft.