FC Bayern München bei Borussia Dortmund: Deutscher Klassiker live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Am Samstagabend trifft der FC Bayern München in der Bundesliga auf Borussia Dortmund. © Markus Ulmer/imago

Am Samstagabend ist es wieder Zeit für die Partie FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. So sehen Sie das Spiel live im TV und Live-Stream.

Dortmund - Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist es so weit: Der deutsche Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund steht an. Mit einem Sieg könnte eines der punktgleichen Teams (beide 15 Punkte) einen wichtigen Schritt in Richtung Tabellenführung machen. Dort steht aktuell Union Berlin vor dem punktgleichen SC Freiburg (beide 17 Punkte).

Nicht mit dabei sein werden die beiden Star-Stürmer Erling Haaland und Robert Lewandowski, die es beide im Sommer ins Ausland zog. Trotzdem verspricht das Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund einiges an Spannung und wird sicher zahlreiche Fußball-Fans vor die TV-Geräte locken. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr.

FC Bayern München bei Borussia Dortmund: Einsatz von Müller und Kimmich fraglich

Für die beiden Bayern-Stars Thomas Müller und Joshua Kimmich könnte das Gipfeltreffen mit Borussia Dortmund allerdings zu früh kommen, denn die Spieler hatten erst am vergangenen Samstag (01. Oktober) ihre Corona-Diagnose erhalten. Laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic haben beide weiterhin keine Symptome, nach dann aber fast einer Woche trainingsfreier Isolation könnte Trainer Julian Nagelsmann dem Duo noch eine Pause gönnen.

Bei Borussia Dortmund gibt es hingegen gute Neuigkeiten. Denn sowohl Mats Hummels als auch Marco Reus stehen gegen den FC Bayern München am Samstag vor einem Comeback. Hummels hatte aufgrund eines grippalen Infekts sowohl das Spiel gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga als auch die Partie in der Champions League gegen den FC Sevilla verpasst. Ähnlich ging es Marco Reus, der in den beiden Partien aufgrund eines Außenbandanrisses am Sprunggelenk fehlte. Laut des Kickers könnten beide nun aber wieder fit sein.

Das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird am Samstag, dem 08. Oktober 2022, um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park angepfiffen. Hier zeigen wir Ihnen, wo die Partie heute live im TV und Stream gezeigt wird.

FC Bayern München bei Borussia Dortmund: Bundesliga am Samstag live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München gibt es nicht live im Free-TV zu sehen.

gibt es nicht live im Free-TV zu sehen. Die TV-Rechte der Fußball-Bundesliga teilen sich zurzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streaming-Anbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

FC Bayern München bei Borussia Dortmund: Bundesliga am Samstag live in TV und Stream bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München live im TV auf Sky Sport Bundesliga 1 und via Sky Ticket im Stream.

live im TV auf Sky Sport Bundesliga 1 und via Sky Ticket im Stream. Beginn der Übertragung ist am Samstag, 08.10.2022, um 17.30 Uhr mit den Vorberichten, Anstoß ist um 18.30 Uhr.

mit den Vorberichten, Anstoß ist um 18.30 Uhr. Um Sky sehen zu können, brauchen Sie ein Abonnement.

Hier können Sie ein Abo für Sky Ticket abschließen (werblicher Link).

