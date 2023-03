FC Bayern-Verteidiger spielt wegen Herzkrankheit mit Defibrillator - „Ich will eine Inspiration sein“

Daley Blind, Neuzugang des FC Bayern München, spielt seit einigen Jahren mit Defibrillator und macht Menschen mit Herzerkrankungen Mut.

München - Im Winter verpflichtete der FC Bayern München mehrere Neuzugänge, unter ihn war auch Daley Blind, der seinen Vertrag zuvor bei Ajax Amsterdam aufgelöst hatte. Der niederländische Nationalspieler soll Julian Nagelsmann mehr Optionen in der Defensive geben, nach dem langfristigen Ausfall von Lucas Hernandez, der sich bei der WM in Katar einen Kreuzbandriss zuzog.

FC Bayern München: Blind beeindruckt von Zusammenhalt in der Mannschaft

Die Eingewöhnung fiel dem 32-Jährigen leicht, woran vor allem seine Teamkollegen einen großen Anteil hatten. „Ich habe hier vom ersten Tag an eine besondere Atmosphäre gespürt. Man merkt in diesem Team den starken Zusammenhalt. In der Kabine sitze ich zum Beispiel neben Thomas Müller. Er spricht wahnsinnig viel und ist definitiv ein Typ, der es jedem Neuzugang leicht macht. Joshua Kimmich hat mir nach meinem ersten Spiel gleich eine Nachricht geschickt, das fand ich eine sehr schöne Geste“, sagte Blind im Gespräch mit dem FC Bayern-Magazin 51.

Daley Blind ist kein normaler Profi, denn er spielt seit 2019 mit einem Defibrillator, den er aufgrund Herzproblemen eingesetzt bekam. „Schon während meiner Reha habe ich eine Menge Nachrichten bekommen und gemerkt, wie viele Menschen dieses Thema beschäftigt. Manche Leute trauen sich nicht aus dem Haus oder haben Angst, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzugehen, und ich denke, wenn man sich selbst antreibt, dann ist so viel mehr möglich“, macht Blind anderen Betroffenen Mut.

„Ich hoffe, ich kann da für den einen oder anderen eine kleine Inspiration sein, und möchte Kindern und allen Menschen vermitteln, dass es sich immer lohnt, niemals aufzugeben, sich Ziele zu setzen - und dafür zu leben“, so der Verteidiger weiter

FC Bayern München: Blind will Inspiration für Menschen mit Herzerkrankungen sein

Anderen Menschen, die ebenfalls an Herzerkrankungen leiden, will der Spieler des FC Bayern München ein Vorbild sein. „Ich möchte aufzeigen, dass alles möglich ist. Auch ein Herzleiden bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass man gezwungen ist, damit aufzuhören, was man gerne macht. Selbst den Traum als Fußballprofi kann ich weiterleben“, sagte Blind im Gespräch mit dem Bayern-Magazin 51.

Bislang kommt der 99-fache niederländische Nationalspieler auf vier Einsätze im Trikot des FC Bayern München. Im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach stand er erstmals in der Startelf. Sein Vertrag läuft bis zum Ende der laufenden Saison und Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit stellt der 32-Jährige zunächst hinten an: „Jetzt geht es erst mal darum, die Erfolgsgeschichte des Clubs weiterzuschreiben.“

Unterdessen kehrte beim FC Bayern nach dem vergangenen Wochenende etwas Ruhe ein. Thomas Müller lüftete jetzt ein kleines Instagram-Geheimnis. (smr)