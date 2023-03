FC Bayern München: Bleibt Defensivspieler oder steht Abgang im Sommer bevor?

Von: Sascha Mehr

Beim FC Bayern München könnte ein Defensivspieler, der den Verein eigentlich verlassen wollte, seinen Vertrag doch langfristig verlängern.

München - Benjamin Pavard war in den letzten Monaten äußerst unzufrieden beim FC Bayern München und sprach in französischen Medien mehrfach von einem möglichen Abschied im Sommer. Der Verteidiger sieht sich selbst in der Innenverteidigung, muss bei Trainer Julian Nagelsmann, wie auch bei seinen Vorgängern, meistens als Rechtsverteidiger ran. Doch selbst dort schien ihm Neuzugang Noussair Mazraoui den Rang abgelaufen zu haben. Mittlerweile hat sich das Blatt aber gewendet. Durch die langfristigen Ausfälle von Lucas Hernandez und eben Mazraoui, bekam Pavard eine neue Chance und nutzte sie eindrucksvoll.

FC Bayern München: Pavard überzeugt auf dem Rasen

Nach dem 3:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Union Berlin, lobte Nagelsmann seinen Abwehrspieler in den höchsten Tönen: „Er hat wieder ein Weltklasse-Spiel gemacht.“ Pavard blüht seit Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga auf, was daran liegen könnte, dass er in der Innenverteidigung ran darf. Durch die starken Leistungen können sich die Verantwortlichen des FC Bayern München mittlerweile eine Vertragsverlängerung gut vorstellen, wie Maximilian Koch von der Münchener Abendzeitung berichtet.

„Mit ihm plane ich wie die letzten Monate auch. Er hat bei mir sehr viel gespielt – überwiegend außen, aber auch innen. Benji hat das immer, wenn er innen gespielt hat, sehr gut gemacht. Da war ich sehr zufrieden und er wird auch jetzt sicherlich mehr innen spielen. Wir sind froh, dass wir Benji da haben. Er gibt uns fußballerisch ein gutes Element – durch eine gute Eröffnung, einen guten Diagonalball“, sagte Nagelsmann bereits im Januar über Pavard und machte deutlich, den Franzosen gerne langfristig im Kader zu haben.

FC Bayern München: Vertragsverlängerung mit Pavard wird wahrscheinlicher

Der Vertrag von Pavard läuft noch bis 2024. Sollten sich Verein und Spieler in den nächsten Monaten nicht auf eine Verlängerung einigen können, müsste der FC Bayern München den Franzosen im Sommer verkaufen, um keinen ablösefreien Abgang ein Jahr später zu riskieren. Nach Informationen von RMC Sport-Redakteur Loic Tanzi wollte Inter Mailand Benjamin Pavard am Deadline-Day verpflichten und setzt sich mit dem FC Bayern München in Kontakt. Nach mehrstündigen Verhandlungen lehnt der deutsche Rekordmeister das Angebot des italienischen Top-Klubs aber ab.

Wie die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport berichtet, buhlt der FC Barcelona um den Verteidiger und würde ihn gerne im Sommer verpflichten, bei einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern München dürften die Chancen auf einen Transfer für die Katalanen aber gegen null gehen. Trotz der aktuellen Stimmung ist eine Ausdehnung des Arbeitspapiers alles andere als sicher. Es werden spannende Wochen und Monate, bis eine Entscheidung feststeht.

Unterdessen will der FC Bayern München einen Mittelstürmer für kommende Saison verpflichten und hat offenbar einen Torjäger aus der Serie A im Visier. (smr)