FC Bayern München zu Gast bei Arminia Bielefeld: Bundesliga live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München trifft in der Bundesliga auf Arminia Bielefeld. © Guenter Schiffmann/Imago

In der Bundesliga ist der FC Bayern München zu Gast bei Arminia Bielefeld: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Bielefeld/München - Der FC Bayern München musste in der Champions League das bittere Aus im Viertelfinale hinnehmen. Nach einem 0:1 im Hinspiel beim FC Villarreal, kam der deutsche Rekordmeister im Rückspiel in der heimischen Allianz Arena nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Dadurch war das Viertelfinale Endstation für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann und der spanische Außenseiter zog ins Halbfinale gegen den FC Liverpool mit dem deutschen Coach Jürgen Klopp ein.

Nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal lässt der FC Bayern München also auch die zweite Möglichkeit aus, einen Titel zu holen. Es bleibt in der laufenden Spielzeit nur noch die deutsche Meisterschaft, die der FCB zum zehnten Mal in Folge gewinnen kann. Derzeit hat der deutsche Rekordmeister neun Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund und damit allerbeste Chancen, sich zumindest die Meisterschaft zu sichern. Für den FC Bayern München ist es aber eher ein Trostpreis.

FC Bayern München zu Gast bei Arminia Bielefeld: Gastgeber mit Chance auf Sieg?

Gegen Arminia Bielefeld kann der FC Bayern München den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen. Die größte Aufgabe für Trainer Julian Nagelsmann wird sein, seine Mannschaft nach dem bitteren Ausscheiden aus der Champions League wieder aufzurichten und bestmöglich auf das Bundesligaspiel in Ostwestfalen einzustellen.

Für Arminia Bielefeld geht es um nichts weniger als den Klassenerhalt. Das Kellerkind benötigt jeden Punkt um sich vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit zu retten. Gegen einen angeschlagenen FC Bayern München rechnet sich die Mannschaft von Trainer Frank Kramer sicherlich etwas aus.

Das Bundesliga-Match zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern München steigt am Sonntag, 17. April 2022, um 15.30 Uhr in Bielefeld. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München zu Gast bei Arminia Bielefeld: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern München wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

FC Bayern München zu Gast bei Arminia Bielefeld: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern München im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 17. April 2022, um 15:00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

