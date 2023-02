Bayern-Rückkehr fix? Monaco will Nübel offenbar nicht behalten

Von: Niklas Kirk

Alexander Nübel gab stets an, sich in Monaco wohlzufühlen. Laut einem „L‘Equipe“-Bericht schauen sich die Monegassen wohl aber nach einem Nachfolger um.

Monaco – Es war nicht der Abend von Alexander Nübel, als er mit der AS Monaco im Rückspiel der Euro-League K.-o.-Runde auf Bayer Leverkusen traf. In der zwölften Minute agierte er bei einer scharfen Hereingabe unglücklich und servierte Florian Wirtz unfreiwillig das 0:1 aus Sicht der Monegassen, wie auch tz.de berichtet.

Wenig glücklich ging der Abend weiter, als Monaco glaubte, Leverkusen mit einem 3:3 noch in der regulären Spielzeit geschlagen zu haben. Doch der Treffer zählte nicht und im Elfmeterschießen, das Monaco verlor, konnte Nübel keinen entscheidenden Unterschied mehr machen. Alle fünf Bayer-Schützen trafen vom Punkt.

Alexander Nübel schaut nach dem Europa-League-Aus seiner AS Monaco gegen Leverkusen in die Röhre. © IMAGO/Laci Perenyi

Alexander Nübel beim AS Monaco – viel Spielzeit statt auf der Bank hinter Neuer

Bereits im Hinspiel, als Monaco das bessere Ende für sich hatte, wurde im nachfolgenden Interview mit Sport1 die Zukunft des 26-Jahre alten Torwarts besprochen. Hier gab er auf die Frage nach seinem Befinden in Frankreich an, dass er sich „sehr, sehr wohl“ fühle. Nübel schätzt Einsatzzeiten und Vertrauen, das ihm bei seinem ursprünglichen Arbeitgeber, dem FC Bayern, bislang nicht entgegengebracht wurde. Zwar sei er im Sommer für alle Gedankenspiele offen, doch der Fokus läge „Stand jetzt“ auf Monaco. Einer Rückkehr zum FC Bayern mit Manuel Neuer als feste Nummer eins hatte er ohnehin mehrfach eine Absage erteilt.

Nun scheint es jedoch so, dass die AS Monaco ihren Fokus auf andere Torhüter richtet, statt die feste Verpflichtung von Nübel zu priorisieren. Laut einem Bericht der französischen L‘Equipe seien die Verantwortlichen nicht mehr wirklich überzeugt von der Idee, Nübel langfristig an der Klub zu binden. Stattdessen sondiere der Verein den Transfermarkt nach einem neuen Stammtorhüter, der ab Sommer das Ruder übernehmen soll. Noch im Winter hatte man vonseiten der Franzosen Gedankenspiele um eine vorzeitige Nübel-Rückkehr nach München unterbunden.

Alexander Nübel beim AS Monaco – Bericht spricht von mangelnder Konstanz

Zwar habe Nübel sich während seiner Leihe konstant steigern können, etwa im Spiel mit dem Ball am Fuß und auf der Linie, doch die hohen Erwartungen über einen langen Zeitraum abzurufen, bliebe er schuldig. Fehler wie gegen Leverkusen oder zuvor in der Liga gegen Marseille werden als Referenz für dieses „Problem“ angeführt.

Sollte sich Monaco also schlussendlich nicht mehr für eine feste Verpflichtung ins Zeug legen, steht zum 1. Juli die Rückkehr nach München an. Mit einem Torwart-Trio um Manuel Neuer, Yann Sommer und Nübel hätten die Bayern-Verantwortlichen um Hasan Salihamidžić noch einiges zu klären. (nki)